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「女兒賊」踩破雨棚卡住喊救命！母親決定提告

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／示意圖
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【文．墨莊】

偷東西偷到自家人！新莊一棟大樓，住5樓的女兒從窗台往上爬，要偷住樓上媽媽家裡的東西，但卻踩破遮雨棚慘摔還卡住，不斷喊救命，鄰居一報警，媽媽發現這個小偷居然是自己的女兒，而且早就不是第一次犯案，決定大義滅親對女兒提告。

好幾台消防車停在公寓大樓外，因為幾分鐘前有住戶聽到連續的求救聲，打開窗戶一看，居然有個小偷卡在遮雨棚上。

大批警消到場，想辦法從民宅頂樓外牆拿破壞工具把遮雨棚割開，女賊就受困在上面，居民一看，這不是5樓屋主的女兒嗎？只是她怎麼會出現在這。

記者陳亭汝：「這位受困的民眾是5樓屋主的女兒，雙方因為鬧失和，女兒異想天開想學蜘蛛人飛簷走壁，但過程中卻踩破別人家的遮雨棚卡在鐵窗上。」

附近鄰居：「她會隨便拿東西啦，可能門鎖著她硬要進去吧，她想說她可以塞進（窗戶）吧。」

事發在4日下午，鄰居都知道母女倆已經鬧翻，林姓女子疑似又因為缺錢花用找媽媽討生活費被拒絕，就從頂樓住家翻過女兒牆要去偷東西，但卻意外受困。

附近鄰居：「因為她本身胖胖的啊，她自己下不來，（媽媽）就報警了啊，我有看到消防隊有拿鋸子去。」

根據了解，47歲的林姓女兒過去就曾因為缺錢，也是偷媽媽東西被抓，母親當時沒追究，但她這回卻再度失控，拿自己的生命開玩笑，媽媽也堅持不再容忍，決定讓司法給她一個教訓。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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