花姿艷麗像是秋季櫻花一般的美人樹！

【文．林墨卿】

秋冬微涼之際，在愛河之心、凹仔底森林公園生態湖畔、援中路後勁溪畔及苓雅區四維路等公園及道路周遭種植的美人樹近期已盛開，悄悄綻放滿樹艷麗粉紅花朵，耀眼迷人的姿態，特別亮麗搶眼，每每花期都成為在地的特色風景。

工務局局長楊欽富表示，美人樹樹幹直立，新枝綠色，下部略為膨大，乾燥地區種植樹幹容易發育成酒瓶狀，藉以儲藏水分，這特殊的樹幹也是一觀賞重點，另外「美人樹」有趣的是特別容易跟別稱「英雄樹」的「木棉」混淆，直到美人樹開花，粉花花團緊簇的模樣常讓眼睛為一亮，恍然大悟，美人樹花的粉紅花朵質感的柔美與「英雄樹」木棉開橘色肉質花朵的硬實感截然不同，確實符合「美人」與「英雄」不同的氣質，不過美人樹花期在9~11月，「英雄樹」的花期在3 ~ 4月，兩者總難相遇，但開花時滿樹繁花的開花氣勢，都為城市的四季景觀增添無限生命力。

公園處另說明，美人樹的基部澎大有刺的樹幹、粉紅柔美的花朵到果實成熟會有像木棉一樣棉毛的種子，有極富觀賞價植，現在正是美人樹的花期，市民朋友們不妨在這秋冬微涼之際，感受美人樹嬌美花朵帶來的暖意氛圍，一定會讓您留下深刻的美好印象。

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