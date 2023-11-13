李家同國際觀專欄／墨西哥43位學生被殺事件

【文．李家同】

九年前，墨西哥傳出一個可怕的事件，有43位學生同坐一輛遊覽車，到達某一個城市時，被警察攔下，將他們送給黑道，然後他們從此不見了。紐約時報的兩位記者最近對這件事情做了非常詳細的調查，也寫了長達13頁的文章。他們的結論是，這一個案件牽涉到黑道、警察和軍隊，也牽涉到了美國的反毒品機構。

2014年逮捕學生的警官一直收到黑道的賄賂，這個黑道的名稱是Guerreros Unidos。紐約時報的記者認為這個警察是黑道所雇用的人員，當他抵達犯罪現場時，不斷地將情況告訴黑道組織，而且稱黑道頭子為上司。有些學生的遺體可能被火化了，火化場是一個驗屍官家庭所有，黑道常常將遺體送到這裡來火化。

這些學生都是想當老師的，他們應該和黑道毫無關係。根據警方竊聽的訊息顯示，黑道誤會了，以為這些學生是另一個黑道集團，因此下令將他們殺掉。九年來，沒有任何一位官員被定罪，現在的總統決定重啟調查，已經逮捕了20位軍人。

美國有一個反毒品氾濫的機構，他們也一直在偷聽毒梟們的通話。可是美國政府一直不肯將他們所竊聽的資料提供給墨西哥政府，而且美國政府所提供的資料也不完全。

墨西哥軍方有一個非常精密的設備，這是以色列所提供的Pegasus。軍方一直利用這個設備監聽黑道的通話，但是完全沒有處理這個案件，更沒有設法去營救這些學生。

巴西的黑道問題也相當嚴重，很多大城市裡的貧民窟內部藏汙納垢，黑道份子住在其中，都有槍枝。政府是用軍隊清除貧民窟的，會動用直升機和坦克車。前些日子有一位黑道頭子被殺，黑道份子一怒之下，一口氣燒毀35輛公車以示報復。

墨西哥常常有記者被殺，州長被殺、法官被殺等等，也許大家會問，為什麼墨西哥是如此腐敗的國家？

首先，墨西哥有嚴重的貧富不均問題，一旦有人非常貧困，當然就會參加黑道，因為參加黑道可以讓生活好得多。可是我知道墨西哥並不是中南美洲唯一黑道猖狂的國家，海地的黑道問題更加嚴重，嚴重到海地向聯合國求救。聯合國允諾派軍來清除黑道，聯合國的軍隊將是肯亞的部隊，肯亞國會議員中，有很多人反對派兵到海地，不知道何時能成行?可是海地政府幾乎已經完全癱瘓了，所以海地的黑道已經成立了學校和醫院來照顧平民。

我在清大教書時，有教過兩位來自海地的學生。他們都非常聰明，有一位的中文也學得非常好，是清大合唱團的團員，信仰天主教，在彌撒中可以很順口地唱中文聖歌，考試成績永遠是前幾名。他告訴我一件事，使我永遠不會忘記。他在海地時，一直以為政府的腐敗不是什麼了不起的事，乃是常態。一直到了台灣，他才發現政府腐敗是不正常的事。中南美洲國家往往缺乏正義，很多國家的政府都非常腐敗，但是老百姓卻早已習以為常，所以黑道才會如此猖獗。

中南美洲的黑道多半在販毒，大家一定會問，毒品賣給誰的?他們的毒品主要是賣給了美國。美國之所以會有這麼多人吸毒，也是一個文化問題。

國人應該要有很好的國際觀，而國際觀不能侷限於美國。對任何國家的問題，不論好壞，都不妨注意這個國家的文化，國家的文化往往決定了國家的命運。

※轉載李家同教授臉書※

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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