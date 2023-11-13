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未來十年內、可再生能源將倍數成長

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／John Academy
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【文．李振麟】

聯合國氣候峰會前夕，60多個國家表態未來十年內，可再生能源朝向倍數成長，逐年減少燃煤使用量，以達成綠化地球終極結果，這項提議由歐盟、阿聯酋以及美國等共同協議推行。

在全球推動淨零碳排趨勢下，再生能源始終扮演重要角色，企業建廠投資，再生能源分類運用，都將納入藍圖項目之一，以達成綠能減碳的供應鏈目標。所謂綠電，也就是再生能源，主要的綠電項目包含：太陽能、風力、水力、地熱等，在發電過程中，將二氧化碳排放量降至最低點或近乎零，以減少對於地球生態環境與氣候影響。

聯合國COP28年度氣候峰會，將於11月30日至12月12日在阿聯猶首府杜拜舉辦。長年以來已有上百萬人淪為極端氣候受害者，無論高溫乾旱、熱帶風暴、野火熱浪等，都顯示出氣候變遷將為全球人類帶來毀滅性災難，成為全球無法避免的重要議題，隨著時間推移，其影響力道將越演越烈。今日可再生能源提升成長，已獲得60多個國家表態支持，不分主要發達與新興經濟體國家，如日本、澳洲、南非、越南、祕魯、智利等國，皆已陸續表態參與今年氣候峰會並加入協議承諾，包含再生能源增倍與減少燃煤使用等項目，峰會後將其納入12月2日世界領導人會議最終結果。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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