日本臺灣形象展紅不讓 東京都小池知事連連稱「讚」

【文．溫沛晴】

日本臺灣形象展展期第二日(11/10)，日本東京都知事小池百合子蒞臨參觀，由外貿協會董事長黃志芳親自接待。為引領民間一起節能減碳，東京都自我要求推行了「零碳排都廳計畫」，為此積極尋找減少能源消耗、降低碳排的科技與產品。

小池百合子對元太科技的25.3吋戶外型彩色印刷電子紙感到驚艷，該產品搭配先進混色演算法，能取代各式廣宣POP海報，並應用在公車站牌、電子標籤及顯示器，其低電量的特性，正符合低碳生活的新趨勢。

隨後來到數位故宮展區，國立故宮博物院透過數位科技將宋朝郭熙〈早春圖〉化為互動體驗裝置，觀賞者可飛入畫中，親身體驗栩栩如生的畫景，連小池百合子都嘖嘖稱奇。

最後在台灣蘭花產銷發展協會精心布置的蘭花展區，黃志芳更是致贈小池百合子象徵「臺日友誼」的日本國旗蝴蝶蘭，此蘭花由世茂農業生技使用獨特奈米渲染技術創作而成。為本次小池百合子的參訪畫下完美句點，更開啟臺日兩國友好合作新篇章。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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