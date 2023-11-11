日本臺灣形象展紅不讓 東京都小池知事連連稱「讚」
【文．溫沛晴】
日本臺灣形象展展期第二日(11/10)，日本東京都知事小池百合子蒞臨參觀，由外貿協會董事長黃志芳親自接待。為引領民間一起節能減碳，東京都自我要求推行了「零碳排都廳計畫」，為此積極尋找減少能源消耗、降低碳排的科技與產品。
小池百合子對元太科技的25.3吋戶外型彩色印刷電子紙感到驚艷，該產品搭配先進混色演算法，能取代各式廣宣POP海報，並應用在公車站牌、電子標籤及顯示器，其低電量的特性，正符合低碳生活的新趨勢。
隨後來到數位故宮展區，國立故宮博物院透過數位科技將宋朝郭熙〈早春圖〉化為互動體驗裝置，觀賞者可飛入畫中，親身體驗栩栩如生的畫景，連小池百合子都嘖嘖稱奇。
最後在台灣蘭花產銷發展協會精心布置的蘭花展區，黃志芳更是致贈小池百合子象徵「臺日友誼」的日本國旗蝴蝶蘭，此蘭花由世茂農業生技使用獨特奈米渲染技術創作而成。為本次小池百合子的參訪畫下完美句點，更開啟臺日兩國友好合作新篇章。
本文授權自獨家報導，原文見此。
延伸閱讀》
【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言