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愛車遭竊約會險泡湯 松山警AI巡邏及時尋獲

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自pexels
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【文．溫沛晴】

112年11月8日13時許，本分局民有派出所員警吳展維巡邏行經本市敦化北路一帶時，運用「AI智慧巡邏系統」發現一輛停於路邊停車格內之普通重型機車，疑似為失竊車輛，經查證後確定為桃園市之失竊車輛，該普重機車主已於8日10時許至失竊地派出所報案。

據瞭解，車主王男(30歲)於8日9時許騎乘機車至桃園市龜山區準備上班，王男將車輛停放於公司附近人行道上，因一時疏忽忘記將機車鑰匙拔取，等到10時要用車時，卻發現車輛不見，故至當地派出所報案，經調閱監視器發現，愛車遭一男子騎乘離去並棄置於25公里外的本市敦化北路一帶停車格內。

過去員警在日常巡邏勤務中，常以手持查詢設備，用人工登錄方式逐一查詢車牌，相當耗費時間與人力。為了提升執勤效率及落實科技執法，「AI智慧巡邏系統」提供車牌辨識輔助，不須進行額外操作，如有異常即會馬上發出提醒，巡邏員警便可在狀況許可下上前進行盤查。

前(8)日為二十四節氣之一的立冬，遭竊車主稱原訂傍晚與女友相約要吃火鍋，暖暖身子，未料愛車一大早就失竊，無法接送女友下班，計畫差點泡湯，幸虧警方火速幫他把愛車尋回，才讓他能趕上與女友約會。

松山分局呼籲民眾停放機車時，務必確實檢查置物箱是否上鎖並取下鑰匙，切勿因粗心或趕時間就急忙離開，讓有心人士有機可乘，除可能造成自身財物損失外，亦可能淪為竊嫌之犯罪工具，警方也將持續運用AI智慧巡邏系統，以智慧安防，維護民眾財產安全！

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本文授權自獨家報導，原文見此

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