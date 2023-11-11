「大胃王Youtuber」體驗臺南小吃 吸引新加坡遊客來找美食

【文．林墨卿】

台南市觀光旅遊局搶攻新加坡觀光市場，邀請新加坡當地有影響力的Youtuber大胃王Zermatt Neo跨海來臺南取材拍攝大胃王影片，透過各大社群平台將臺南美食等魅力介紹給新加坡遊客，吸引其粉絲前來臺南進行一場美食饗宴，增加國際遊客來臺觀光誘因。

市長黃偉哲表示，新加坡是臺南重要的客源市場，根據交通部觀光署統計，自去年政策鬆綁後，今年以來，新加坡已超過25萬人次來臺，帶來可觀的觀光產值。新加坡為東南亞重要經濟體，觀光市場成熟，與臺灣之間具備航班眾多、語言及文化背景相似等優勢，且因經濟環境影響，旅客傾向尋求物超所值和離家近的旅遊方案，爰現今正面臨搶攻全球來臺旅客之際，新加坡是舉足輕重、值得挹注資源加強經營的選項。相信這次透過Zermatt Neo在臺南進行的一場尋味之旅，將有助於吸引更多國際遊客前來臺南旅遊並品嚐臺南的特色美食。

觀光旅遊局長林國華表示，小吃是台灣富有的文化特色，臺南小吃更是聞名全台，深受各地遊客的喜愛，各地遊客談論起臺灣小吃，就一定會想到臺灣美食之都－台南。本次Zermatt Neo的行程中包含體驗台南美食文化及生態旅遊，如:著名在地小吃蝦仁飯、牛肉湯大胃王挑戰、遊船暢遊七股潟湖並享用蚵仔吃到飽的美食盛宴，以及品嘗夜市及米其林入選餐廳美食。這一系列的行程將呈現令人垂涎欲滴的美食文化，帶領大家探索臺南這個城市獨具魅力的美食文化，分享臺南的美味佳餚。

觀旅局表示，近期《國家地理旅遊》雜誌（National Geographic Traveller）公布了「2024年最酷名單」，這份名單列出了全球30個最令人興奮的旅遊景點。值得注意的是，其中約有一半的景點位於歐洲，包括著名的龐貝古城和阿爾巴尼亞的山脈等。然而，對於台灣而言，這份名單上只有一個城市脫穎而出，那就是台南。台南以古色古香的歷史建築和美味小吃而受到肯定，成為台灣唯一上榜的景點。

台南曾是台灣的首府，擁有著堡壘、塔樓、寺廟等建築物點綴的天際線，展現出濃厚的歷史風貌。且明年適逢台南400，能夠再次凸顯這座城市迷人的歷史，絕對值得前來一遊，探索台南的獨特魅力，也歡迎Zermatt Neo將台南古都的魅力分享給新加坡的遊客。

觀旅局用心經營國內外旅遊市場，持續加強旅遊友善接待環境、海外市場參展及特色農特產品推廣，積極拓展各項旅遊商機，並以城市形象廣告提升台南在國際舞台的能見度，持續舉辦更多精彩的旅遊活動，歡迎國內外旅客前來體驗臺南的豐富文化和獨特風情。想知道更多最新的臺南觀光景點與活動，詳請上臺南旅遊網，並請持續關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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