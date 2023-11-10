粗心母親忘帶女入幼兒園 7小時後發現昏迷送醫不治
【文．林墨卿】
馬來西亞一位出名粗心的母親在8日早上送2歲女兒上學時發生了一起悲劇。當她抵達幼兒園時，由於有公事要處理，她將女兒留在車內，然而在忙完工作後竟然忘記將女兒帶進學校，而是開車回家。更令人難以置信的是，這名母親完全沒有注意到女兒還在車上。7個小時後，她終於發現女兒被留在車內，但卻已昏迷不醒。女兒被立即送往醫院急救，然而最終不治。
據《星洲網》報導，這起事件發生在阿拉白沙羅地區。該名母親在當天早上7點先送2個較大的孩子上學，然後打算送小女兒去學校。抵達幼兒園後，她停下來處理網購生意的事務，卻在忙完工作後忘記將女兒帶進學校，而是直接開車回家。
女子回家後，完全沒有注意到女兒仍在車上。直到下午3時35分，她才驚覺小女兒被留在車內。她趕緊衝向車子，但不幸的是，女兒已經昏迷不醒。
女童的父親在下午3時49分報案，警方和救護車隨後趕到現場。雖然救護人員進行了急救，將女童送往醫院，但最終仍然宣告不治。
警方表示，目前正在調查此案，並呼籲所有家長要隨時保持警覺，確保孩子的安全，以避免類似的悲劇再次發生。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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