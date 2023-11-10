剛果木板車上山下海我都行 百公里油耗兩饅頭

【文．溫沛晴】

眾所周知非洲剛果目前仍是未開發國家，因此在過去一般人沒有現代化的交通工具，只能靠古老而原始的木板車來穿梭山間道路，這種木板車沒有動力，也沒有刹車，但卻能承載千斤重物，若沒有這種車可能還娶不到老婆。

剛果的木板車，是由堅固的木板和兩個木制的輪子，以及一個手柄組成，沒有動力，也沒有刹車。剛果人需要用自己的力量來推動踏板，就能讓木踏板車前進，雖然這種交通工具非常簡陋，但卻能夠勝任各種艱難險阻的道路。

木板車雖然結構簡單，但承重力非常強的。儘管木踏板車沒有動力，但它的載重能力卻非常驚人。據統計，一輛木踏板車可以承載千斤重物，這使得它成為了剛果人民運輸貨物的首選工具。雖然木板車已經逐漸減少，但依舊有人用此代替其他交通工具，甚至還被人戲稱：百公里油耗兩個饅頭，然而這種木板車的獨特魅力，不僅代表著剛果人民的勤勞以及堅韌的精神，同時也是非洲文化的一部分。

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