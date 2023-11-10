台日姊妹議會6週年 金澤市議會拜會中市府展現兩地情誼

【文．墨莊】

日本石川縣金澤市議會野本正人議員一行人今(9)日拜會台中市政府，副秘書長林育鴻代表市長盧秀燕歡迎訪團，雙方針對文化、觀光等議題交流。林副秘書長表示，台中市議會與金澤市議會於106年11月9日締結為姊妹議會，今日剛好是結盟6週年，彼此都非常珍惜這份情誼，期待未來台中市與金澤市有更多合作交流機會，加深雙方人民友誼。

林副秘書長提到，金澤市出身的技師磯田謙雄於日治時期設計監造新社地區的白冷圳工程，對於新社、大坑，甚至石岡、豐原、北屯等地區的農業發展有相當大的貢獻；為了感念磯田技師，台中市白冷圳水流域發展協會自104年起，每年定期於10月中旬舉辦白冷圳文化節，感謝金澤市政府、議會多次組團參與交流。

林副秘書長指出，金澤市「兼六園」傳統日本庭園廣受全球遊客喜愛，台中市每年11月舉辦的「新社花海暨台中國際花毯節」是全台最大的花卉活動之一，最高曾吸引306萬人次遊客到訪；今年活動將於11月11日開幕，打造400萬株以上繽紛花海，邀請議員們撥空前往參觀，未來也歡迎金澤市專業園藝師到台中交流指導。

對此，野本正人議員表示，他會將這個消息帶回日本，邀請更多日本友人前來台中參與這一年一度的花卉盛事；久保洋子議員則說，她對於台中國際花毯節活動各項規劃印象深刻，此行若有機會希望能順道參訪。

野本議員也說，今日上午參觀金澤市出身的磯田技師建造的白冷圳工程，讓他再次感受到磯田技師的偉業，覺得十分光榮！很高興經由磯田技師的緣分，實現金澤市與台中市之間的交流，希望彼此的交流能成為兩市發展的基礎；兩市的交流過去3年因新冠疫情暫緩，希望藉由此次訪問能恢復且加深彼此的情誼。

林副秘書長表示，金澤市的21世紀美術館相當有名，與台中市興建中的綠美圖都是由日本建築師妹島和世設計，綠美圖是全台首座美術館與圖書館共構的指標性建築，預定於114年完工啟用，未來兩館可考慮締結姊妹館以推動交流。對此，野本議員一行人也樂見其成，希望未來綠美圖開幕後，可與21世紀美術館相互邀展交流。

金澤市議會事務局上出憲之課長說，金澤市很多學校常規劃海外教育旅行，過去來台多前往台南市，未來可研議將白冷圳、綠美圖等台中景點納入，推動兩市學生國際教育交流。

今日金澤市議會野本正人議員、久保洋子議員、前誠一議員及金澤市議會事務局上出憲之課長一行人拜會中市府，林副秘書長率秘書處副處長李政峯、文化局副局長曾能汀、水利局主任秘書林志鴻、觀光旅遊局主任秘書廖偉志到場接待，雙方交流氣氛友好熱絡。

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