身為台灣領導人要有海納百川的氣度

【文．范揚杰】

民進黨一黨獨大八年，想要過的法案沒有不通過的，例如：危害健康、謀財害命的萊豬、高端疫苗以及3年完成學業1年服兵役，根本就是鴨霸政府！但是，身為最高領導人可以這樣做嗎，可以完全忽視人民不同的聲音嗎，這樣還能稱做是「民主進步」黨嗎？

大家冷靜思考一下，代表民進黨參選總統的賴清德，會是個有民主素養、能夠容忍不同聲音並海納百川的領導人嗎？賴清德在2014年連任台南市長後，只因為質疑國民黨籍議長李全教賄選，賴清德與市府一級首長就恣意232天不踏進市議會，履行議會備詢與施政報告。這是目無法紀，這就是反民主的作為，這更是政治做秀！賴清德也因此被監察院彈劾，成為第一位被公務員懲戒委員會記申誡的直轄市長，這是民主進步嗎？

反觀，蔣經國是如何面對反對聲音、反對立場的民眾。當年，黨外人士要組黨，蔣經國的身體狀況不佳，躺臥在床上的蔣經國面對黨外人士籌組民進黨的第一句話便是：「抓人不能解決問題」，並採取打不還手，罵不還口的因應做法。這就是容忍！這就是海納百川的氣度！

環顧現在的總統參選人，也唯有郭台銘有此氣度。2021年，台灣疫情提高到了三級警戒，台灣內部極度缺乏疫苗之際，郭台銘公開表達願意出資捐給政府500萬劑德國BNT疫苗，但蔡政府無視人命無價並阻擋郭台銘的BNT疫苗。

郭台銘明知民進黨政府反對也要為了民眾健康權，與民進黨政府打交道爭取到底。於是，郭台銘寫了一封親筆信，向蔡英文總統請求當面報告，希望取得她的同意。在輿論壓力下，民進黨政府才同意鴻海慈濟等機構出面採購疫苗的計畫。後來，永齡、鴻海、台積電所組成的疫苗談判小組，簽約的名稱是「Republic of China(Taiwan)」，並經由談判溝通，在堅持維護台灣主權及尊嚴的前提下成功採購疫苗。這就是容忍！這就是海納百川的氣度！

試問：賴清德、侯友宜、柯文哲，誰有像郭台銘具備蔣經國領導人海納百川的氣度？

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

臺南隊超強！國際機器人大賽傳捷報 30面獎牌傲視全球

Snowy雪岑攜手內湖波麗士 一同反詐騙！

環保局表揚績優公廁！ 士林官邸臺大醫院松機特優

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】