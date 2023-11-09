《奇夢子英雄之旅-俠客滿江紅》讓你一窺精神康復者內心

【文．溫沛晴】

2023年福中社區劇場將於11月17日在臺北市政府親子劇場隆重呈獻《奇夢子英雄之旅-俠客滿江紅》，一場極具意義的表演即將展開！今年的劇情主軸聚焦於探討精神康復之友所面臨的「精神症狀」困擾。妄想、幻覺、疏離感、現實感障礙、自我認知改變等症狀，對一般人而言難以理解。為了貼近精神康復之友的內心聲音，導演吳宗恩將社區劇場的劇情打造成宏偉奇幻的武俠劇；同時，生動真實地表達精神康復之友在妄想幻覺和現實生活之間的轉變感受。演員們首次挑戰同時分飾兩角；希望觀眾透過情境和角色的不斷轉換，享受視覺和聽覺的精彩饗宴，並更深入了解精神康復之友的日常心聲。

福中社區劇場成立於2017年，由臺北市立聯合醫院福中職能工作坊的學員組成，經過多年的辛勤耕耘，演員們逐漸從被動參與者轉變為劇本撰寫者和主動表演者，親身感受到戲劇為他們帶來的轉變。福中社區劇場的劇本全取材自福中坊學員的生命故事。透過生命故事的呈現，不僅提升了自我探索和人際溝通技巧，還打開了精神康復之友與社區之間的互動窗口。我們希望社區民眾透過觀賞精神康復者的生命故事，更深入了解他們，拉近彼此之間「愛的距離」。

臺北市立聯合醫院職能治療科李淑君職能治療師指出，社區劇場的演出讓精神康復之友透過書寫，梳理內在世界，再透過演繹的過程，積極地看待自己和建立自信心。臺北市立聯合醫院福中職能工作坊負責人吳宜靜職能治療師表示，今年福中劇場邁入第七年，為了讓觀眾在觀賞時能有新感受，福中社區劇場不斷取得新的進展和突破，希望社區居民在觀劇的同時，也能正確認識精神疾病，減少對精神康復者的社會汙名。

值得一提的是，《奇夢子英雄之旅-俠客滿江紅》是免費公益演出，觀眾需憑票入場，想參與的朋友可透過福中坊臉書粉絲頁私訊(詳見QR CODE)或來電聯繫福中職能工作坊劉緹潔社工師，電話02-28801300。座位有限，報名請儘早。歡迎大家一同參與這場精彩的演出。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

臺南隊超強！國際機器人大賽傳捷報 30面獎牌傲視全球

Snowy雪岑攜手內湖波麗士 一同反詐騙！

環保局表揚績優公廁！ 士林官邸臺大醫院松機特優

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】