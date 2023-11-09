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中藥粉受潮結塊變質？這樣保存不出錯

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自臺北市立聯合醫院
圖／取自臺北市立聯合醫院

【文．墨莊】

臺灣是四面環海的島嶼，環境潮濕、夏天炎熱，空氣中的水分容易使中藥材、藥粉變質，因而減少藥品的療效，甚至在中藥局，會遇到病人反映在家裡最後幾天的藥粉，要打開時發現結塊了！大家一般怎麼保存科學中藥粉呢？可以冰冰箱嗎？

臺北市立聯合醫院中興院區藥劑科藥師林淨儀表示，在臺北市立聯合醫院各院區的中醫門診看診，常常會拿到醫師開立的科學中藥粉，開立天數7至28天不等，可能會一次領到數十小包由藥師分裝的藥粉包。通常回家之後每次只需要服用一小包，而這中間剩餘的藥粉，皆需要自行保存直到服用完畢。如何避免中藥粉結塊呢？結塊之後還可以服用嗎？以下介紹關於中藥粉的保存及注意事項。

為什麼中藥粉會結塊？

科學中藥製作方式為將中藥材熬煮濃縮成膏狀，再黏附於澱粉顆粒並均勻混和。於調劑、包裝、保存的各環節中，都有不同的因素影響了中藥粉結塊的可能性。中藥粉在藥師調劑時會被倒出原包裝塑膠罐，與不同方劑混合後，再以機器分裝並融封在紙包內發給病人。藥粉具有中藥濃縮浸膏的黏性，不同的方劑黏性也會有所不同，澱粉具有吸濕性，而輕薄的包裝紙阻隔濕氣並不如塑膠罐，再來則是藥粉被帶回家後的保存方式，尤其臺灣氣候環境較為潮濕，更可能增加結塊情形的發生。

中藥粉結塊怎麼辦？

林淨儀說，中藥粉結塊其實不需要太擔心，結塊為物理性質改變，在醫師開立的療程時間內發生藥品成分變質的風險其實很低，只要稍作攪拌，藥粉都可以再度散開。若是有其他變質狀況，例如顏色或味道改變、出現斑點、結塊無法攪散，這時就很有可能是藥粉已經發霉或變質，不建議繼續服用了，最好將藥品丟棄並提前回診。不論西藥或中藥，已分包、脫離原包裝的藥品都不建議放置超過半年（180天），所以當次療程未服用完的藥品最好定時整理、丟棄，避免餘藥累積，留置過久。

如何避免中藥粉結塊？

過去曾有研究者進行中藥粉結塊實驗，將科學中藥粉置於雙層夾鏈袋內，結果顯示可以保存超過八週不會結塊，比起單純裸包或置於單層夾鏈袋內，能更延後發生結塊時間，但需要注意每次取藥後得將夾鏈袋封好，才能達到阻絕空氣的效果。相關文獻也提及，可以把中藥粉放進冰箱中保存，但要在服用前才能取出，若取出後未馬上服藥，可能使粉包與環境空氣接觸，濕氣遇冷凝結在粉包上，反而會增加藥粉結塊風險，因此放置於冰箱需要特別小心。平時外出時，也可以先將部分的藥粉置於夾鏈袋內帶出門，剩餘的藥品置於另一夾鏈袋中，避免同一夾鏈袋每天頻繁開合，所有藥粉一直跟環境空氣接觸，如此便可以減少藥粉結塊的情形發生。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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