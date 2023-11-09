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中市食安處抽驗保健食品 標示違規依法裁處6萬元

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自台中市食品藥物安全處
圖／取自台中市食品藥物安全處

【文．墨莊】

市面上各式健康食品、保健食品琳瑯滿目，為把關食安及消費者權益，台中市食品藥物安全處啟動「112年度健康食品、國產維生素錠狀膠囊狀食品及特殊營養食品國內源頭業者稽查專案」，針對台中市6家源頭製造廠業者全面稽查，現場抽驗3件原料與成品，結果全數合格，另查驗15件產品標示，1件產品登記及標示不符規定，已依規定裁處6萬元。

食安處表示，此次專案稽查永信藥品、人生製藥、衛達製藥等多家食品製造業者，項目包含「食品良好衛生規範準則」、「食品業者登錄」、「產品標示」及「產品查驗登記符合性」，現場抽驗3件產品，檢驗環氧乙烷(ETO)殘留、重金屬、苯駢芘、微生物等項目，結果全數合格。

另外，此次也稽查15件產品標示，檢視是否依規登記及標示，其中潭子區製造業者所生產的「波梅森D+鋅口含錠」屬國產維生素產品，因配方變更卻未重新申請查驗登記，實際成分與查驗登記許可內容、標示不符，已依違反食品安全衛生管理法第21條及第22條規定，已裁處6萬元罰鍰，並責令業者全數回收下游業者產品後銷毀。

食安處長傅瓊慧表示，「健康食品」與「保健食品」兩者大不同，「健康食品」須通過安全性與功效性評估試驗，具實質科學證據的保健功效，並通過衛生福利部查驗登記許可者，才可在產品外包裝標示「健康食品」字樣、許可證字號、保健功效及使用小綠人圖像；而「保健食品」沒有經過驗證及查驗登記許可，僅能當一般食品販售。

傅處長提醒，不論是健康或保健食品皆屬食品，僅能提供人體所需的營養素及熱量，不具任何療效，民眾如有身體不適情形，應儘速尋求正規醫療管道就醫，市民選購食品時應多留意，切勿輕信太神奇、太吸引人的廣告。

傅處長指出，市民朋友購買健康或保健食品時，可把握3個小撇步；「停」是冷靜思考是否有需要及對健康是否有幫助；「看」是選擇包裝完整、看清成分標示及產品訊息；「聽」是聽取醫師、營養師及藥師等專業建議，慎選才有保障。

食安處呼籲，健康或保健食品的標示、宣傳或廣告不得有不實、誇張、易生誤解或宣稱醫療效能，違法者最高分別可處200萬元及500萬元罰鍰，食安處將持續積極查核，落實處辦違規廣告，請業者勿以身試法。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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