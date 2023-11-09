仁川機場員工竊行李箱 2年得手916萬
【文．林墨卿】
南韓仁川機場發生竊盜案，警方逮捕一名航空公司承包商的「行李搬運工」，涉嫌利用職位便利，連續兩年竊取頭等艙和商務艙乘客的行李，價值高達新台幣916萬元。
韓國警方逮捕了一名航空公司承包商的行李搬運工，他涉嫌從乘客行李中竊取財物，警方發現他於過去兩年中竊取了高達新台幣916萬元的財物，其中包括各種品牌的精品包和昂貴的手錶。警方披露，該員工專挑頭等艙和商務艙的乘客行李，尤其當行李箱密碼是0000或1111時更容易被偷。
這名41歲的員工涉嫌在過去的兩年間共犯案超過200次。他會在客機起飛前和行李上機的過程中利用同事休息或工作間隙，將竊取的物品藏在工作服中，並偽裝成需要帶出機場的洗衣物。
警方這個月逮捕了這名嫌犯，搜出大量贓物，部分貨物已經在網上售出。接下來，警方將持續尋找贓物的失主，並進一步調查以釐清案情。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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