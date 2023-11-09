單身萌貓想脫單 新北動保處化身「月老」牽紅線

【文．溫沛晴】

11月11日「光棍節」即將到來，說起它的由來，是因為11月11日這一天組成有四個「1」，讓不少人聯想到單身男女，故而此名。為應景這特別的日子，新北市政府動保處化身「月老」為八里動物之家的全盲萌貓「烏龍茶」牽線找伴，還準備終身免費醫療諮詢、免費健檢及疫苗注射等各式「嫁妝」，歡迎大家好康道相報，快來「相親」讓小小萌貓脫離單身！

民眾張先生在八里區中山路附近發現一隻小貓，張先生表示，小貓在水溝蓋旁，看起來很無助一直在發抖，而且眼睛好像受傷，所以就趕快通報動保處協助。動保處獲報後隨即派員救援，經動保處獸醫師黃勁達初步檢查，小貓有營養不良及脫水情形，且雙眼可能因受到外力傷害已失去功能，隨後進行基礎檢查、貓瘟試驗及驅內外寄生蟲等，在八里動物之家人員及志工的悉心照料下，小貓逐漸回復元氣，還有了可愛的名字「烏龍茶」，天性樂觀、勇於冒險的烏龍茶沒有因為全盲而放棄探索這個世界，每天爬上爬下，越過障礙物，跟正常貓咪沒甚麼分別，動保員劉可茵表示，在烏龍茶身上可以強烈感受到生命的堅強，親人又愛撒嬌的烏龍茶，絕對是一個絕佳伴侶，歡迎大家來八里動物之家認識牠！讓烏龍茶脫離「單身」，回歸家庭生活！想看看烏龍茶的萌樣嗎?歡迎洽詢八里動物之家臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/NTPCBaliAnimalShelter），貼文響應熱絡，已被分享逾350次，累積按讚超過2,700次。

新北市多年來致力於「支持認養，不棄養」的飼養觀念，推出各項認養福利措施，其中「新北市動物之家犬貓回春雙響炮計畫」更是廣受好評，凡是認養高齡、身患殘疾或長期收容等不易認養之犬貓，就可享有終身免費醫療諮詢、疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利，幫助認養毛寶貝獲完善照顧，已幫助超過60隻流浪毛寶貝找到幸福歸宿。

新北市動保處表示，希望民眾在認養時可以給成年或身患殘疾的動物一個機會，通常這類型的毛寶貝往往有更穩定的性情，不論是訓練或是陪伴都是很好的選擇，甚至可以從牠們身上獲得許多勵志的啟發，八里「烏龍茶」就是很好的例子，動物之家的毛寶貝們都有屬於自己的故事，歡迎民眾可以多來新北市動物之家認識他們，讓他們能夠有機會找到屬於自己的幸福，如欲了解更多認養資訊，可查詢動保處官網網址或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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