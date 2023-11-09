快訊

2024總運勢排行(上)：雞最旺、兔苦盡甘來、這生肖事業報喜慎防小人

2024總運勢排行(下)：牛看清楚合約、蛇馬吉星保佑、這生肖運勢低谷考驗多

台灣美食「亞洲國家都可取代」 波蘭背包客嘆：不宣傳這優勢太可惜

Snowy雪岑攜手內湖警察 一同反詐騙！

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

【文．溫沛晴】

近日「假投資詐騙」猖獗，歹徒經常冒用名人、藝人或投資專家等推薦詐騙集團吸金的投資平台或App，取信被害人上當轉帳或提供虛擬貨幣錢包，讓被害人慘賠鉅額、傾家蕩產。

內湖分局為提升民眾「識詐」知能，針對「假投資詐騙」特邀請在Instagram有21萬粉絲之網紅「Snowy雪岑」拍攝「識詐」宣導影片，藉由「Snowy雪岑」之影響力推播，使民眾獲得「識詐」知能並守護民眾之荷包。內湖分局建議可以熟記防詐騙「三不要」，三「不」口訣：「不聽信來源不明資訊」、「不加可疑投資群組」、「不使用有疑慮或保證獲利的App與投資平台網站」，及三「要」訣：「要冷靜」、「要查證」、「要報警」。

內湖分局將持續強力打擊詐欺犯罪，透過各種管道向民眾宣導「識詐」，以提高防詐騙之共識與警覺，勿輕易將財物交給對方，心有懷疑即可撥打「165」反詐騙諮詢專線電話求證，並藉由落實治安工作，以展現警察維護治安、打擊犯罪決心，維護本市治安環境！

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

仁川機場員工竊行李箱 2年得手916萬

Snowy雪岑攜手內湖波麗士 一同反詐騙！

台灣、愛沙新關係的美麗與哀愁

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

延伸閱讀

北市7成建案開價破百！內湖、萬華這些區也超過百萬

王鴻薇批綠媒壟斷政府文宣 民視占反詐宣傳費94%

警台北溫泉季宣導反詐騙 登台熱舞抖音爆紅「愛甲超過」

影／警為長者吹奏薩克斯風 結合宣傳反詐騙效果佳

相關新聞

中藥粉受潮結塊變質？這樣保存不出錯

臺灣是四面環海的島嶼，環境潮濕、夏天炎熱，空氣中的水分容易使中藥材、藥粉變質，因而減少藥品的療效，甚至在中藥局，會遇到病人反映在家裡最後幾天的藥粉，要打開時發現結塊了！大家一般怎麼保存科學中藥粉呢？可以冰冰箱嗎？

中市食安處抽驗保健食品 標示違規依法裁處6萬元

市面上各式健康食品、保健食品琳瑯滿目，為把關食安及消費者權益，台中市食品藥物安全處啟動「112年度健康食品、國產維生素錠狀膠囊狀食品及特殊營養食品國內源頭業者稽查專案」，針對台中市6家源頭製造廠業者全面稽查，現場抽驗3件原料與成品，結果全數合格，另查驗15件產品標示，1件產品登記及標示不符規定，已依規定裁處6萬元。

仁川機場員工竊行李箱 2年得手916萬

南韓仁川機場發生竊盜案，警方逮捕一名航空公司承包商的「行李搬運工」，涉嫌利用職位便利，連續兩年竊取頭等艙和商務艙乘客的行李，價值高達新台幣916萬元。

單身萌貓想脫單 新北動保處化身「月老」牽紅線

11月11日「光棍節」即將到來，說起它的由來，是因為11月11日這一天組成有四個「1」，讓不少人聯想到單身男女，故而此名。為應景這特別的日子，新北市政府動保處化身「月老」為八里動物之家的全盲萌貓「烏龍茶」牽線找伴，還準備終身免費醫療諮詢、免費健檢及疫苗注射等各式「嫁妝」，歡迎大家好康道相報，快來「相親」讓小小萌貓脫離單身！

日本首次大型巴士自動駕駛測試

日本首次大型巴士車隊自動駕駛測試，日前於廣島縣東廣島市開展。

Snowy雪岑攜手內湖警察 一同反詐騙！

近日「假投資詐騙」猖獗，歹徒經常冒用名人、藝人或投資專家等推薦詐騙集團吸金的投資平台或App，取信被害人上當轉帳或提供虛擬貨幣錢包，讓被害人慘賠鉅額、傾家蕩產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。