Snowy雪岑攜手內湖警察 一同反詐騙！

【文．溫沛晴】

近日「假投資詐騙」猖獗，歹徒經常冒用名人、藝人或投資專家等推薦詐騙集團吸金的投資平台或App，取信被害人上當轉帳或提供虛擬貨幣錢包，讓被害人慘賠鉅額、傾家蕩產。

內湖分局為提升民眾「識詐」知能，針對「假投資詐騙」特邀請在Instagram有21萬粉絲之網紅「Snowy雪岑」拍攝「識詐」宣導影片，藉由「Snowy雪岑」之影響力推播，使民眾獲得「識詐」知能並守護民眾之荷包。內湖分局建議可以熟記防詐騙「三不要」，三「不」口訣：「不聽信來源不明資訊」、「不加可疑投資群組」、「不使用有疑慮或保證獲利的App與投資平台網站」，及三「要」訣：「要冷靜」、「要查證」、「要報警」。

內湖分局將持續強力打擊詐欺犯罪，透過各種管道向民眾宣導「識詐」，以提高防詐騙之共識與警覺，勿輕易將財物交給對方，心有懷疑即可撥打「165」反詐騙諮詢專線電話求證，並藉由落實治安工作，以展現警察維護治安、打擊犯罪決心，維護本市治安環境！

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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