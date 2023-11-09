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美女網友找你一起投資？行員發現「這個疑點」通報警方攔阻成功

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／嘉義市政府警察局
圖／嘉義市政府警察局

【文．林墨卿】

嘉義市日前一名58歲羅姓民眾前往國泰世華商業銀行嘉泰分行準備匯款新臺幣70萬元，行員依照慣例詢問民眾匯款用途，民眾稱匯款原因為投資，惟經行員照會該受款帳戶銀行，發現該帳戶交易狀況短期進出頻繁，懷疑遭到詐騙，立即通報嘉義市政府警察局第二分局北門派出所員警到場協助。

第二分局北門派出所員警張嘉恩、林之凡趕到現場瞭解，經員警耐心詢問，發現羅姓民眾係於數月前透過網路認識一名女子，雙方相談甚歡，該女子近日哄騙羅姓民眾一起投資KTV，畫大餅宣稱未來將有誘人分紅。惟警方進一步發現，羅姓民眾稍早曾前往另一間銀行欲提領「裝潢款」遭拒，現又不死心仍要匯款至對方指定之銀行帳戶，且羅姓民眾不認識受款人。警方聽聞「網友教導投資」、「匯款對象不明」等關鍵字，再加上行員機警查詢該受款帳戶之金流交易狀況異常，警方立即一眼識破這就是常見的假交友投資詐騙，現場苦勸民眾千萬不要相信從未會面之網友教導投資方法，民眾才恍然醒悟並放棄匯款，即時攔阻遭詐款項70萬元。

嘉義市政府警察局第二分局呼籲，詐騙集團善於利用人性弱點噓寒問暖，以網路交友裝扮美女身份讓民眾陷入愛情漩渦，再以投資賺大錢才能共組美好未來等話術洗腦民眾交付財物。網路交友更應謹慎小心、多方查證，切勿洩漏個人資訊甚至是與對方有金錢往來，以免傷了荷包又傷心。民眾如有疑問應立即撥打165、110專線諮詢。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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