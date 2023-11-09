暴風雪襲擊中國東北地區 內蒙古至少8人死亡

【文．林墨卿】

近日內蒙古和東北地區出現了突然的急劇降溫，多地氣溫瞬間下降16攝氏度。黑龍江省發出暴雪紅色預警，警告民眾暴雪將持續至7日。在哈爾濱市，中小學今日（7日）繼續停課。由於這次暴風雪，哈爾濱太平機場共計405班次航班被取消。此次暴風雪已導致內蒙古地區至少8人死亡。

氣象局昨日（6日）對黑龍江的中東部、吉林的中西部、遼寧的北部和內蒙古的東南部地區發佈了暴雪預警，黑龍江的東北部部分地區預計將迎來特大暴雪。多個視頻顯示了災情，哈爾濱市的路面凝結成了一個天然的滑冰場，一個魁梧的男子在強風中直接摔倒在地；在高鐵站旁，民眾“手牽手”以形成人牆抵禦狂風，但依然被強風刮倒，一個個像保齡球一樣在地上翻滾，無法站起來。還有一個女子拖著行李箱外出，卻被暴風雪推著走，花了大半時間仍未能離開社區。

暴雪侵襲造成多處災情，內蒙古當局表示，接到多份通報稱民眾在暴雪中失聯，立即展開全力搜救。目前已確認有8人不幸罹難、37人失蹤後獲救，但還有1人下落不明。

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