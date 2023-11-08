肉茸蒸「蛋」又出包？ 新莊某國小學生腹瀉市府受質疑

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／擷取自林秉宥臉書
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【文．溫沛晴】

新北市新莊區某國小3日百餘名學生因營養午餐發生腹瀉、嘔吐等症狀，事後校方表示，學生都正常上課並未請假。對此，市議員林秉宥要大家猜看看是哪裏出問題？

校方指出，學生於3日凌晨陸續有腹瀉、嘔吐狀況，而且集中在5年級各班。2名就診的學生，被醫師診斷是諾羅病毒導致的，由於腸胃不適的學生很多，為求謹慎，依「校園疑似食品中毒事件處理流程」通報。教育局表示，依「中央餐廚服務午餐採購契約」規定，6日先暫停團膳廠商供餐給這所國小，以及其他70所學校，各校啟動備援廠商供餐事宜。

林秉宥表示，當天菜單有羅勒雞排、肉茸蒸蛋、醬燒豆腐。該團膳業者供應新北市70所學校，只有這一所學校其中一個年級的部分學生出現不適的現象。猜看看是哪一種食材出問題？我不知道答案，答案可以等衛生局揭曉。但註記了新北市政府從9月18日開始下令營養午餐禁用液蛋，全面改用國產新鮮手打蛋，還PO了肉茸蒸蛋的圖，引人遐思。

對此，網友則表示，「帶殼蛋真的是裡面最高風險食材」、「恩恩案之後，新北市政府早就沒有可信度了！」、「蛋 要敲那麼多顆，又要達到沙門氏菌殺光，這太為難團膳業者。」、「都是民進黨的錯！（反串）」、「新北喔，那就跟恩恩案、餵毒案一樣一定都是家屬的錯，猴猴市長罩的鷹犬都不會錯啦，暖啦！」、「純猜測蛋的機會比較大（是說就算猜對了，他們也不會承認是因為禁用液蛋導致感染風險增加）」。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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