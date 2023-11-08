流浪毛寶貝有個「大肚腩」？新北動保處獸醫師化身「瘦身達人」

【文．林墨卿】

新北市政府動保處日前接獲民眾通報，在新莊區光華街附近有隻小貓奄奄一息，動保處獲報後旋即派員救援，由於小貓非常虛弱，肚子還異常腫大，民眾將牠裝箱後交給動保員帶回毛寶貝醫療中心醫治，經動保處獸醫師初步檢查，小貓健康狀況不好，且還伴有臍赫尼亞，經過動保處所屬八里動物之家人員悉心照顧下，逐漸回復元氣，也順利被認養，後來也回動保處完成臍赫尼亞手術。

民眾李小姐在新莊區光華街附近發現一隻小貓，李小姐表示，小貓很虛弱一直喵喵叫，身體看似無法移動而且肚子很大，擔心牠在外面會有危險，所以就趕快通報動保處協助。救援時刻刻不容緩，動保處獲報後隨即派員救援，動保員方英傑說：「小貓大概只有4周齡，全身濕濕的非常瘦弱，且精神也不好，必須要趕快帶回動保處醫治。」經動保處獸醫師初步檢查，小貓除嚴重營養不良及脫水外，還驗有貓瘟，這是可能會致命的疾病必須立即醫治，另外也發現牠有「臍赫尼亞」，但並不會立即危及生命，經評估後決定等小貓健康狀況穩定後再來進行手術，在八里動物之家人員及志工的努力下，小貓逐漸回復健康，與剛入所時奄奄一息的模樣判若兩人，活潑又親人的個性讓牠成為大家的開心果，也順利在動保處合作的愛心認養小棧找到幸福，飼主後來也帶回動保處做臍赫尼亞手術，小貓正式跟「大肚腩」說再見！

赫尼亞（Hernia，又稱疝氣），是指部分內臟或組織經腹壁肌肉或筋膜的破洞或缺損向外不正常凸出的現象，常發生於鼠蹊部、肚臍或腹部等，可因先天腹壁肌肉薄弱或外力創傷等因素引發，這次的小貓是很典型的臍疝氣，是由於貓咪出生後臍帶環未完全閉合引起。因為疝氣常會造成身體局部腫大，民眾可能會誤認為是腫瘤而引起恐慌，動保處建議可以先行觸診，疝氣質地多為柔軟，且經按壓通常能將其內容物推回腹腔，治療以手術修補為主，一般預後良好。

新北市動保處表示，任何動物的生命都是非常寶貴，都值得我們盡全力來拯救牠，民眾若遇需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話(02-29596353)報案，動保處設置有毛寶貝醫療中心，妥善地收容安置及醫療照護，讓毛寶貝們在受難時得到眷顧。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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