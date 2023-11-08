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「2023臺北音樂不斷電」雙11在北流！彩排導覽講座、國際論壇、雙舞台免費演出一次看

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／台北市政府
圖／台北市政府

【文．溫沛晴】

由文化局和臺北流行音樂中心共同主辦的年度流行音樂盛事「2023臺北音樂不斷電」，今年以「相信自己」、「深不可測」兩大口號為主題，鼓勵人們相信自己、相信過程，營造一個不停成長和創作的氛圍。活動內容包含「流行音樂國際論壇」、「Backstage Tour 彩排導覽」以及「不斷電音樂節」，透過每個環節串聯呈現產業樣貌，並進行國際化的知識分享和交流。「原創音樂大獎賽」自8月徵選啟動，共345組報名，經評審選出10強團隊，在歷經培訓、決賽演出後，準備登上大舞台，將在11月11日至12日於臺北流行音樂中心與7組知名樂團一同呈現精彩演出。

Backstage Tour 彩排導覽，近距離感受後台運作奧秘

今年臺北音樂不斷電共舉辦5場「Backstage Tour 彩排導覽」，透過講者的專業經驗分享，讓觀眾深入了解音樂幕後運作，主題包括「演唱會導演經驗談」、「演唱會紀錄的點點滴滴」、「現場聲音的黃金比例」、「我想出國演出！海外演出製作經驗談」和「大型音樂活動策展分享」，將由業界專家分享演唱會製作的種種奧秘，深入了解海外演出和音樂活動的製作過程。購票請上KKTIX售票平台，前30名購票者可獲得VIP學員後台導覽資格，可近距離揭開後台神秘的面紗，親身體驗音樂節的流程與技術操作，數量有限，萬勿錯過。

流行音樂國際論壇，免費參與跨國文化交流一大盛事

「流行音樂國際論壇」將於 Live House D 舉辦2場免費論壇活動，同時透過Facebook實況轉播，觀眾可以自由選擇在線上觀看或線下參與。這次論壇邀請跨國重量級來賓，並與南港在地代表性旅宿飯店業者老爺行旅合作，打造國際音樂交流的一大盛事，為跨國音樂的融合與交流貢獻力量。

11日講師陣容邀請 Zepp New Taipei總監本多真一郎、 Legacy總經理陳彥豪加上AKB48海外CEO寺田成昇；12日講師則有來自東協音樂節的兩位創辦人David Siow 和Mike Constantino，以及媒合了眾多台灣與韓國歌手合作的 Ocean Star Music權敬美執行長，他們將以「如何推廣展演文化」、「流行音樂與文化之都的塑造」為題，分享各國展演文化與市場差異，以及跨國音樂節策劃和執行方面的經驗。

不斷電音樂節，音樂能量無窮延續

11月11日至11月12日於臺北流行音樂中心戶外表演空間舉行不斷電音樂節演出，由原創音樂決賽徵選出的前六強優勝團隊演出，而第七到十強團隊也將在Live House D演出。音樂節也邀請了指標性音樂人，包含台語復興新浪潮「拍謝少年」、金曲獎最佳樂團「滅火器」、電子復古浪潮指標天團「Icyball冰球」、新生代空靈系「Vast&Hazy」、新潮流指標「理想混蛋」、千萬爆紅新浪潮「怕胖團」、跳舞搖滾天團「P!SCO」等七支頂尖音樂團隊，共同獻上精彩演出！精彩活動開放民眾免費入場，詳情請上臺北音樂不斷電官方臉書。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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