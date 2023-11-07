美國大麻使用創歷史新高 超過吸菸人次

【文．林墨卿】

許多人都知道美國多州已開放大麻合法娛樂使用，近來美國國立衛生院贊助的研究指出，美國大麻和迷幻藥的使用達到歷史高峰，使用大麻的人次超過吸菸，超過一半的人坦承曾使用大麻。

根據CNN報導，這項2022年7月的研究發現，有16%的受訪者表示「最近」使用過大麻，其中48%的受訪者承認曾使用過。回溯先前數據，1969年10月僅有4%使用過；1999年9月34%民眾坦言使用過；2013年7月有38%民眾坦承使用過，7%人表示「最近」使用過。

關於吸菸，2022年7月11%的人最近吸菸，2019年7月15%，1999年9月23%，1969年10月40%，吸菸人口逐年減少。

年齡分布顯示，18至34歲有30%最近使用大麻，35至54歲16%，55歲以上不到10%。對比吸菸，18至34歲8%最近吸菸，35至54歲10%，55歲以上14%。與大麻使用比例相反。

關於大麻合法化，1969年10月12%認為應合法化，2000年9月31%，2011年10月50%，2021年10月68%支持合法化。

就禁止在公共區域吸菸，2001年7月39%認為應禁止，2007年7月40%，2013年7月55%，2019年7月62%支持禁止。

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