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盧業中觀點／雨過天未晴的美中關係

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自APEC 2022 Thailand
圖／取自APEC 2022 Thailand

【文．盧業中】

美國總統拜登與中國國家主席習近平原則上同意於11月舉行的亞太經合會(APEC)進行雙邊會面，是當前國際體系兩大強權領導人在經貿外交乃至安全議題上，一系列的摩擦碰撞後的會面，自然引起國際關注。雙方高層官員的會前互訪展現善意，但拜、習的實體二會就將使美中關係一帆風順嗎？

氣球事件加劇風風雨雨

回顧2022年11月拜習峇里島會晤，雙方在堅守立場的原則上，表達管控分歧的意願，也願意在此互動基礎上進行高層官員的互訪對話。事實上，若以國內政治時程來看，美國明年是大選年，今年則是改善美中關係、並希望這個效果可以外溢到國內經濟的關鍵年。在中國方面，習近平先後進入總書記及國家主席第三任期後，今年也有改善美中關係的機會。

然而，今年2月的間諜氣球事件，讓美國國務卿布林肯取消訪中行程，美中互動陷入各說各話甚至相互指責的局面，也讓今年由美國主辦的亞太經合會系列會議蒙上陰影。

高層互動避免完美風暴成形

美中之間的結構性競爭關係在多項議題領域仍然持續，如軍方高層對話也在去年8月之後中斷。不過，國際情勢的持續變化，仍使雙方體認到彼此的戰略互疑不能無限蔓延。隨著中國駐美大使謝鋒到任，美國布林肯、葉倫、凱瑞、雷蒙多等內閣成員，以及參議員舒默、加州州長等訪中，加上美中軍方高層8月的接觸交流、蘇利文與王毅9月間的會談，堆疊出10月26日王毅的訪問美國。王毅訪美期間與布林肯、蘇利文等均有會談，並與拜登總統會面，近期雙邊也將有氣候議題及核武管制等會談。從上述互動可以看出，領導人及外交決策層級人士的互動與努力，部分程度地可以緩解兩個國家在國際體系壓力下所產生的安全困境。

雨過天未晴

然而，美中之間當前的互動可能以「雨過天未晴」來形容比較貼切，也就是雙方暫時走離了衝突的可能，但互信仍不足。美國國家安全顧問蘇利文不斷重申美中互動是要避免誤判，且其在最近一期的《外交事務》的專文也強調如何在互賴的世界中管理強權間的競爭關係，凸顯美中關係當前競爭的本質。而王毅在訪美之前，於10月24日出席紀念親誠惠容週邊外交理念10週年國際研討會開幕式，仍不點名地抨擊美國在亞洲地區搞小圈圈並推進冷戰思維。

臺灣正是美中當前彼此意見高度不同的議題領域，應該如何解讀這些發展呢？首先，我們應當避免成為完美風暴的核心，同時要留意美中雙方談及臺灣議題時所釋放出的信號。中方的思維很清楚，而拜登政府所釋放的信號也相當一致，而維持現狀可說是兩者的交集。作為第三方的美國，強烈表達了反對任何一方片面改變現狀，包括不支持臺獨，同時鼓勵兩岸進行對話，這些論述基本上都相當符合國際安全領域裡，嚇阻成功的案例實踐，也值得國人在面臨即將到來的總統大選時深思。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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