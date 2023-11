李家同國際觀專欄：以色列掉入了哈瑪斯的陷阱

【文.李家同】

哈瑪斯忽然發動對以色列的攻擊,相信他們知道以色列會反擊,而且也一定會勝利。為什麼哈瑪斯要如此做呢?我相信他們一開始就設計了一個陷阱,讓以色列掉入而不能自拔。這個陷阱就是以色列的空軍轟炸以及地面攻擊。這些軍事行動都一定造成加薩走廊的大量平民死亡,也因此可以造成伊斯蘭國家的人民對以色列的怨恨,這種仇恨乃是哈瑪斯最希望製造成功的。

最近國際媒體所報導的全世界各地反以色列的遊行示威在風起雲湧之中,印尼有最多的伊斯蘭教徒,那裡的示威是最大規模,倫敦挺巴勒斯坦的遊行規模也相當之大,以色列可以說是win the battle but lose the war(贏了戰役卻輸了戰爭)。

所羅門王曾經統治以色列,他是一位十分具有智慧的人,希望以色列能夠有一位領袖,可以跳出哈瑪斯所製造的陷阱。因為仇恨可能綿綿無絕期,這才是最可怕的。※轉載李家同教授臉書※

