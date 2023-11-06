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海神變浩克！妻子與小王泡湯 士官遭綠光罩頂！

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導編輯部製圖
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【文．墨莊】

高雄一名海軍士官在2021年3月與軍中同袍的妻子結婚，並育有一名小孩。 然而，在2023年1月，妻子卻與一名名為小王的飲料店員發展出不倫關係，兩人甚至在2月一同出遊，同住一室並一起泡澡。 士官得知後提起訴訟，指控2人侵害了他的配偶權，要求連帶賠償80萬元。 法院審理後判決2人需要支付20萬元賠償金，判決可以上訴。

原告主張說：他與被告妻子是軍中同袍，於2021年3月結婚，婚後育有一名未成年子女。 被告2人於2023年1月開始交往，並有單獨用餐。 之後於2023年2月13日單獨出遊，當晚共同住宿在溫泉飯店，並一同泡澡並同居一室。 被告2人的侵害配偶權事實確鑿，足以動搖婚姻關係的重要協力，共同維持幸福美滿生活的忠實目的，以違反善良風俗，損害原告的誠意，並影響原告配偶的身份法益，使其受到精神上 的痛苦，因此原告根據法律要求非財產上的賠償。 要求被告2人連帶賠償原告80萬元和法定利息。

被告在審理時辯稱，2人並沒有交往，並且在出遊當天只是同住一個四人房間，並各自前往大眾溫泉池泡澡等說辭。 然而，在調查中，被告都承認了兩人的單獨出遊，並在房內共同泡溫泉的情況，已足夠認定原告的主張為真實。

法院考慮到被告之間的親密交往，共同出遊、泡溫泉並同住一室過夜的行為，以及根據“配偶關係的身份法益”因故意或過失而侵害他人權利的情況，他們需要負擔損害賠償責任 。 鑑於被告侵害原告身分法益的方式及情節，以及雙方的學歷、經濟狀況等因素，法院認為原告主張的80萬元慰藉金過高，因此判定20萬元為適當金額。 這一判決可以上訴。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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