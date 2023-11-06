「客家阿婆」舞出健康活力 李碧雲榮獲社教貢獻獎

【文．江建聖】

長期投身社會及終身教育，讓離開校園的成年人和長者透過學習，生活更精彩更豐富。新竹縣竹東鎮樂齡學習中心主任李碧雲剛剛榮獲「112年度教育部社會教育貢獻獎個人獎」殊榮，將於12月15日到台北國家圖書館領獎。新竹縣長楊文科肯定李碧雲奉獻社教30多年、教學與時俱進，並培育種子師資造福更多人，獲獎實至名歸。

李碧雲說，這次同時獲得社會教育貢獻獎個人獎的其它14人，個個學經歷顯赫，有前大學校長、醫師、學校老師、美商公司經理、管弦樂團團長等等，她謙稱自己是高中畢業、古稀之齡的客家阿婆，從舞蹈出發，帶動大家規律運動、終身學習的習慣，對於多年的努力被看見，心中感到非常開心。

李碧雲創立洗衫坑舞集推展客家舞文化，帶領非科班的舞者參加國內外表演活動；她也擔任新竹縣排舞教練協會榮譽理事長，免費開辦種子研習營培育了93位教練，在各鄉鎮成立廣設9個排舞協會，帶動許多人運動健身；除了學習源於美國、風行新加坡及加拿大的排舞，也創新研發客家及台灣風格的排舞，自編及指導排舞共計950首。

2014年李碧雲接任新竹縣竹東鎮樂齡學習中心主任，開始參加多次研習、培訓，增能因應各項活動的籌辦，她培訓志工、邀請有專業的青年返鄉教學，承辦多次全縣性的祖父母展、爺奶畫展，並擔任路老師為社區高齡者宣講交通安全。她也順應趨勢開播樂齡新樂園~陪您走更遠Podcast，並融入AI在課程中，讓竹東樂齡學習中心推出的課程經常滿招，獲得熱烈的迴響。

李碧雲曾榮獲教育部樂齡教育奉獻獎、全國績優志工金質獎、全國終身學習楷模獎、竹縣全民體育推動有功獎、樂齡推手獎，同時帶領竹東鎮樂齡學習中心連續9年榮獲新竹縣特優，這次再獲教育部社會教育貢獻獎，可說實至名歸，也受到新竹縣各界的道賀，感謝她為公益服務、社會教育的貢獻。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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