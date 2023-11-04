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淨化選前治安！警方清剿黑幫2354處據點

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／刑事局提供
圖／刑事局提供

【文．陳妍】

為了維護選前治安，政府展現了堅決打擊犯罪的決心。自今年10月23日至11月1日，「全國同步肅槍、掃黑及打詐行動專案」在全國各地展開，旨在根除各類非法槍械、打擊黑幫犯罪以及打擊投資詐騙犯罪，以彰顯政府維護治安的決心。

近日警方共查獲56宗槍砲案件，87支非法槍械以及7個改造槍械的地點；在掃黑行動方面，全國範圍內動員了8,620名警力，成功處理了70宗治平專案，查獲412名犯嫌。其中，涉及的黑幫組織包括竹聯幫、天道盟、四海幫、風飛砂幫等重要幹部與成員。

此外，有2,354個黑幫犯罪組織的經營和活動地點也被清剿。在打詐行動中，全國共查獲277宗案件，抓獲1,565名犯嫌，查扣了9處不動產、16輛車輛以及總額高達1億8,166萬3,388元的資金。

其中包括，刑事警察局偵查第六大隊成功查獲了朱男等人涉嫌槍砲案，查扣了9支非制式槍、4支模擬槍、325顆子彈以及改造工具。第四大隊則針對竹聯幫等7人組建的暴力集團，查獲了吸食K盤、瓦斯長槍、空氣槍、棍棒、刀械等證物。

在詐騙方面，刑事警察局偵查第七大隊成功破獲了曾男等42人涉嫌假投資詐欺、博弈轉帳水房案，查扣了20支手機、8台電腦、10本存摺、10張提款卡、5組斷電遙控器等證物。

警政署署長黃明昭強調，為了遏止非法槍械對公眾安全的威脅，避免不肖分子規避法律，政府將採取進一步措施。此外，對於利用互聯網的便利性進行詐騙犯罪，警政署將繼續加強犯罪預防宣傳並教育民眾辨別，同時設立「情資研析專責小組」以對抗新型犯罪手法。

警方表示，此次小組通過經驗共享和情報整合，共同研究新型詐騙手法，制定專案以打擊犯罪。至今，該小組已產出47宗情報，此次專案期間也成功摧毀了6個詐騙水房、1個詐騙機房以及1宗遊戲點數詐騙案，以實現銷毀詐騙集團的目標，盼讓公眾感受到維護治安的成果。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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