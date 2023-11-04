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台大百年古蹟修復工程啟動 蔣萬安力求保存古蹟城市記憶

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／台北市政府秘書處媒體事務組提供
圖／台北市政府秘書處媒體事務組提供

【文．王浩明】

台北市長蔣萬安於今（3）日出席「直轄市定古蹟『國立台灣大學日式宿舍』－工鑿榫祈福典禮」，他在典禮上表示，很高興參加「直轄市定古蹟國立台灣大學日式宿舍—戴運軌寓所、潮州街9號修復工程」開工祈福典禮。

他認為今天是一個歷史性的時刻，並表達了對台大、文資委員、建築師以及所有參與的合作夥伴的感激之情。他強調這是大家共同努力的成果，使文化資產修復工程得以正式啟動。

蔣萬安表示，戴運軌寓所及潮州街9號這兩座建築是台北市目前僅存的兩棟高一種官舍建築物，非常珍貴。他表示台北市文化局也十分支持，提供台灣大學相關修復經費的補助。

他還特別感謝文資委員、建築師以及相關同仁的投入。他表示，戴運軌先生不僅曾擔任台灣大學代理校長和教務長，還是台灣物理學界的教父和教育家，並在這個寓所有35年的的居住經歷，充滿了許多回憶和故事。

蔣萬安分享了一句他認為非常貼切城市文化的比喻，「文化是城市的靈魂，古蹟是城市的記憶」。

他強調台北市實際上擁有台灣最多的文化資產，有超過500處，在台北市的街頭巷口，人們可以發現充滿地方特色和歷史故事的空間，就像一個大型的博物館。這突顯了台北市在保存和傳承文化方面的豐富資源。

蔣萬安期待在114年修復工程完工後，能夠讓這座歷史建築再次煥發風采，為台北市百年歷史增色添彩。他再次感謝台灣大學、文資委員和所有參與的夥伴的支持和付出，希望大家共同努力，讓這項修復工程能夠順利成功。

本文授權自獨家報導，原文見此

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