到六甲訪烏山頭水庫、觀落羽松正對時！逾百年埤塘風光、木造車站值探尋

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聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
林鳳營車站。 圖／台南市政府觀旅局
林鳳營車站。 圖／台南市政府觀旅局

【文．江建聖】

六甲區位於台南市中北部，西接下營區、南臨官田區及大內區、北為柳營區及東山區、東與楠西區接壤，區內道路四通八達、往返交通便利，其發展可源於明朝鄭成功治台時期，參軍陳永華率領移民來此地開墾，陸續開墾二甲、六甲、七甲等不同面積土地並以此為村名。

由於境內東邊為中央山脈一部分，西接嘉南平原，遠望山林成群、雲霧環繞其間，近看稻波成浪、平原無際，身處其中讓人著實有倘佯於依山傍水美景的感受。

市長黃偉哲表示，時序已入秋天，秋高氣爽正是出遊的好時節，六甲區有聞名全台的烏山頭水庫，景區內既有的親水公園、露營烤肉區、香榭大道、水力發電廠、八田與一紀念園區及湖境渡假會館等，可滿足休閒渡假需求，特別適合家長帶著小朋友前來同樂，近幾年更開放太陽能水上觀光船，讓遠到而來的遊客藉由搭船感受水庫幽靜之美及體驗豐富的水域生態。

此外，六甲區有著許多百年以上歷史的大小埤塘，其中以菁埔埤、瓦窯埤、洗布埤與地方發展最為有關，不僅提供灌溉，更孕育了自然生態，每年年初在菁埔埤旁的金黃色落雨松森林的唯美景緻，更吸引大批遊客前來賞景拍照。

觀光旅遊局長林國華表示，六甲除了烏山頭水庫及埤塘風光外，還有其他景點可供遊客尋寶，如擁有百年歷史的木造車站—林鳳營車站、種植500多種蓮花品種的九品蓮花生態教育園區，也可至赤山龍湖巖、鎮南宮及恆安宮媽祖廟等著名廟宇讓您藉由對神明的祝禱，撫慰疲累的心靈。

若想要了解磚瓦產業的昔日輝煌，可以親臨百年窯場「居廣陶」，媽祖廟前的古早味麵茶冰、市場內的豆菜麵、羊肉湯等經典小吃符合您對於台南小吃的期待，回程時帶上特有的越光良質米及伴手禮，再三回味此趟旅程。

六甲區猶如一個具有豐沛自然資源、富饒而精緻的小鎮，短促的到訪難以切身感受其中之美，這個小鎮渾然天成的獨特地景、先人建設的巧奪天工及古早產業發展的脈絡痕跡，值得您帶著親朋好友到訪停留，更多六甲旅遊資訊歡迎至「台南旅遊網」查詢(https://www.twtainan.net/)。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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