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虎頭埤蟋蟀館自即日起閉館整修 預計明年底重啟開放

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
蟋蟀館自即日起閉館整修，預計明年重新開放參觀。 圖／觀光旅遊局
蟋蟀館自即日起閉館整修，預計明年重新開放參觀。 圖／觀光旅遊局

【文．江建聖】

虎頭埤擁有台灣第一座蟋蟀生態館，因應蟋蟀館工程改建，蟋蟀館自即日起閉館整修，工期預計一年，原有的老照片展移至新化公會堂繼續展出，歡迎民眾前往觀賞。

市長黃偉哲表示，民國65年開館到現在的虎頭埤蟋蟀館，館舍老舊，經向交通部觀光局提出觀光前瞻及體驗觀光二項競爭型計畫，取得虎頭埤蟋蟀館規劃設計補助，總經費近4千萬元，包括優化展示區、養殖空間、廁所及導覽解說規劃設計，即日起開始進行下一期工程修建，加上東側南側佈設全新點狀遊憩服務設施，透過生態步道彼此串聯，打造成親子共遊綠色生態環教場域。

觀光旅遊局長林國華表示，台南新化，時常可以看見蟋蟀造型的公共造景，包含路燈、電箱、花台……等，到新化旅遊，一定要認識新化的吉祥物「黃斑黑蟋蟀」，鬥蟋蟀比賽是新化在地的傳統休閒活動，其中以豐榮社區的鬥蟋蟀比賽更是遠近馳名，有昆蟲界奧林匹克美稱，正新國小及新化社區營造協會每年皆會舉辦鬥蟋蟀文化活動，期望讓這項傳統能延續下去。

虎頭埤風景區溫馨提醒，蟋蟀館內的老照片展，年代從日本時代到1990年代，有風景照、人物照、家庭親友及學生郊遊合照皆有，共同見證虎頭埤風景區近百年來各階段歷史變化，特別是吊橋部分，可發現日本時代簡易的鐵線橋、1953年國民政府剛來時曾修建的第二代吊橋，襯底風景區各年代背景，有著許多人的共同歷史回憶，請至新化公會堂好好欣賞老照片。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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