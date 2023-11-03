聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹南警偵破寄賣詐騙 查扣價值76萬元精品包

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／翻攝畫面
圖／翻攝畫面

【文．江建聖】

苗栗縣警察局竹南分局查獲一名陳姓嫌疑人(42歲女性)涉嫌於臉書刊登代售精品名牌包之廣告，誘使多位被害人將高單價之精品包包或戒指等物寄出後，便失去聯繫，被害人驚覺遭詐騙，故向警方報案。經本分局員警調閱相關資料循線追查，發現陳姓犯嫌涉嫌重大，本分局遂於112年10月25日持搜索票及拘票至新竹市北區查獲陳嫌，並查扣疑似透過詐騙取得之精品包包、戒指等證物，初估市值約新臺幣76萬元，全案依刑法詐欺罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

圖／翻攝畫面
圖／翻攝畫面

據內政部統計111年詐騙手法第一名即為「假網路拍賣」案件，詐騙集團透過拍賣網站、臉書社團或通訊軟體中，刊登低於市價的商品之廣告，待買家下訂匯款後便人間蒸發失去聯絡，或以代賣之名義，騙取賣家寄出精品包、戒指、首飾等高價商品，造成被害人損失。竹南分局呼籲，網路交易商品應選擇商譽良好之正規交易平臺，高單價商品想轉賣更應慎選管道，否則還沒獲利反而血本無歸，如有遭詐騙疑義，可撥打165反詐騙專線求證，或向各地警察機關報案。

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

働!台灣神經罕病權威宋秉文病逝，傾一生奉獻學術

基隆深美國小疑似食物中毒案 化驗結果出爐

​酷澎台灣第二座物流中心啟用 將為桃園創造5,000個就業機會

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

任天堂與日本老人住宅合作 阿嬤都比我厲害

國1頭份第二交流道有譜 科東二路採半套單點鑽石型匝道

竹南車站停車場收費機連續七次被光顧 警埋伏逮獲竊嫌

竹南警打擊網鴿勒贖犯罪 埋伏逮獲1人正要架網

相關新聞

科學新發現！塑膠「吃起來」

大多數塑膠垃圾仍然被掩埋處理，塑膠袋本身需要200到1,000年才能自然分解。這些累積的塑膠垃圾對環境造成嚴重污染和威脅。不過研究人員發現了一種能夠消化塑膠的常見細菌，可能會完全改變全球塑膠的生產、回收和處理方式。

「八德3C哈樂DAY」11月4日、11月5日壓軸封街 陳勢安、Ozone強勢登場

「八德3C哈樂DAY」歷經10月份每週末3C科技、動漫、二次元及電競電玩等四大主題週活動，週週活動都吸引非常多的人潮，緊接112年11月4日至5日將迎來活動最高潮，於八德路一段封街舉辦壓軸主場活動，將前4週亮點特色主題攤位及受歡迎動漫樂團及二次元人氣偶像等表演團體進行大集結，讓您一次看個夠。兩日晚間演唱會壓軸將分別邀請陳勢安、Ozone及「BOOM！怪物星人」魏嘉瑩等人氣歌手演唱，要讓民眾一起嗨翻八德資訊商圈，一次掌握「八德3C哈樂DAY」整個月最精華的精彩活動！

基隆人有福了 終於有Ubike！

基隆將引進Ubike共享單車系統，據悉火車站、海科館、基中基女入列，拚明年9月建置。

竹南警偵破寄賣詐騙 查扣價值76萬元精品包

苗栗縣警察局竹南分局查獲一名陳姓嫌疑人(42歲女性)涉嫌於臉書刊登代售精品名牌包之廣告，誘使多位被害人將高單價之精品包包或戒指等物寄出後，便失去聯繫，被害人驚覺遭詐騙，故向警方報案。經本分局員警調閱相關資料循線追查，發現陳姓犯嫌涉嫌重大，本分局遂於112年10月25日持搜索票及拘票至新竹市北區查獲陳嫌，並查扣疑似透過詐騙取得之精品包包、戒指等證物，初估市值約新臺幣76萬元，全案依刑法詐欺罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

新興蛋黃區需要一個什麼樣的停車場？

受惠周圍科學園區帶來的地利之便，新竹縣竹北市人口紅利源源不絕，站穩全台行政區淨遷入人口前段班。龐大的人潮流入勢必伴隨交通問題，新竹縣政府近年積極興闢停車場，透過活化閒置空間，紓解停車位不足的困境，其中竹北市停八停車場便是一例。

香港女友匯款港幣5萬 台男帳戶險成詐騙警示戶 苗警聯手銀行阻詐

苗栗公館鄉一名江姓男子(63歲)自稱日前於香港旅遊時認識一名女子，返台後雙方遠距離通訊交往，對方聲稱月薪台幣百萬且存款不少，欲匯港幣5萬元(換算約新台幣約20萬元)至江男帳戶做為日後共同生活基金，江男至郵局確認款項卻遲遲未入帳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。