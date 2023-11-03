竹南警偵破寄賣詐騙 查扣價值76萬元精品包

【文．江建聖】

苗栗縣警察局竹南分局查獲一名陳姓嫌疑人(42歲女性)涉嫌於臉書刊登代售精品名牌包之廣告，誘使多位被害人將高單價之精品包包或戒指等物寄出後，便失去聯繫，被害人驚覺遭詐騙，故向警方報案。經本分局員警調閱相關資料循線追查，發現陳姓犯嫌涉嫌重大，本分局遂於112年10月25日持搜索票及拘票至新竹市北區查獲陳嫌，並查扣疑似透過詐騙取得之精品包包、戒指等證物，初估市值約新臺幣76萬元，全案依刑法詐欺罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

圖／翻攝畫面

據內政部統計111年詐騙手法第一名即為「假網路拍賣」案件，詐騙集團透過拍賣網站、臉書社團或通訊軟體中，刊登低於市價的商品之廣告，待買家下訂匯款後便人間蒸發失去聯絡，或以代賣之名義，騙取賣家寄出精品包、戒指、首飾等高價商品，造成被害人損失。竹南分局呼籲，網路交易商品應選擇商譽良好之正規交易平臺，高單價商品想轉賣更應慎選管道，否則還沒獲利反而血本無歸，如有遭詐騙疑義，可撥打165反詐騙專線求證，或向各地警察機關報案。

本文授權自獨家報導，原文見此。

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