香港女友匯款港幣5萬 台男帳戶險成詐騙警示戶 苗警聯手銀行阻詐

【文．江建聖】

苗栗公館鄉一名江姓男子(63歲)自稱日前於香港旅遊時認識一名女子，返台後雙方遠距離通訊交往，對方聲稱月薪台幣百萬且存款不少，欲匯港幣5萬元(換算約新台幣約20萬元)至江男帳戶做為日後共同生活基金，江男至郵局確認款項卻遲遲未入帳。

苗栗警分局鶴岡派出所警員詹欣翰日前接獲郵局行員通知，一名男子欲確認海外帳款是否匯入，經詢問後疑似遭到詐騙，行員深怕江男帳戶遭對方利用成為人頭帳戶，隨即通知員警協助，員警到場查證男子聊天紀錄及對方匯款資料，發現係假交友真詐騙手法，男子自以為沒有損失，卻不自覺帳戶可能成了人頭戶，及時阻止江男可能淪為詐騙集團共犯，喚醒男子的「香港戀情」～避免成為天下第一憨的人。

圖／翻攝畫面

苗栗警察分局提醒民眾：詐騙方式無奇不有，民眾在面對網路交友訊息，應秉持謹慎查證是否正當，如有任何疑惑皆可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話查證，以維護自身財產安全。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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