新興蛋黃區需要一個什麼樣的停車場？

【文．林怡妏】

受惠周圍科學園區帶來的地利之便，新竹縣竹北市人口紅利源源不絕，站穩全台行政區淨遷入人口前段班。龐大的人潮流入勢必伴隨交通問題，新竹縣政府近年積極興闢停車場，透過活化閒置空間，紓解停車位不足的困境，其中竹北市停八停車場便是一例。

過去竹北市停八停車場是一處平面停車場，儘管佔地逾六千坪，但停車位不及六百格，也無劃設機車停車位，平日使用率最多僅20％，甚至假日使用率只有40%。

為因應未來都市發展需求，新竹縣政府與竹北新世紀購物中心股份有限公司合作，以公共建設目的為核心，解決區域停車問題，並以帶動商業活力為目標，提升市民消費購物環境，一同打造新竹縣首座結合現代化停車場及客家主題的購物商場。

客家文化元素主要融入於七樓的美食街，取材新竹縣湖口老街意象，運用木製門窗、客家花布大燈籠、復古裝置藝術等細節，呈現古早街市的熱鬧景象。除此之外，整體建築外觀以客家圓樓的概念打造，外牆使用不同色階的大地色面磚呈現和諧意象。

在停車場空間的規劃上，共規劃七層樓作為民眾停車使用，其中，公有停車場提供800席汽車停車格，附屬商場提供685席汽車停車格及980個機車停車格。另外，導入智能停車服務，民眾透過車牌辨識、在席車位尋找等裝置，可在短時間內進出停車場。又伴隨著電動車愈來愈普及，停車場中也設有電動充電樁共十一座，未來將再增設十六座。

「新竹縣竹北市停八停車場委託民間參與興建營運案」榮獲第21屆金擘獎民間團隊獎佳等殊榮。值得一提的是，商場一樓部分空間設立里民活動中心，作為里民閱覽、健身、上課及交際的場域，展現對於企業社會責任的重視，此外，在建築設計與空間規劃上，也處處可見其用心，留待民眾親臨感受。