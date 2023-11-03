「八德3C哈樂DAY」11月4日、11月5日壓軸封街 陳勢安、Ozone強勢登場

【文．溫沛晴】

「八德3C哈樂DAY」歷經10月份每週末3C科技、動漫、二次元及電競電玩等四大主題週活動，週週活動都吸引非常多的人潮，緊接112年11月4日至5日將迎來活動最高潮，於八德路一段封街舉辦壓軸主場活動，將前4週亮點特色主題攤位及受歡迎動漫樂團及二次元人氣偶像等表演團體進行大集結，讓您一次看個夠。兩日晚間演唱會壓軸將分別邀請陳勢安、Ozone及「BOOM！怪物星人」魏嘉瑩等人氣歌手演唱，要讓民眾一起嗨翻八德資訊商圈，一次掌握「八德3C哈樂DAY」整個月最精華的精彩活動！

集結前4週亮點特色主題攤位，一路探索「八德3C哈樂DAY」整月份的精華！

活動2日現場共有20餘家品牌攤位及3攤美食胖卡餐車，除集結前4週亮點特色主題攤位如VR元宇宙拳擊遊戲、日式動漫周邊搖獎、二次元魔法餐桌及Nintendo Switch超人氣及新款遊戲體驗等廣受市民朋友喜愛的排隊攤位以外，此次也將新增SEGA七龍珠英雄遊戲機台體驗及知名遊戲索尼克超級巨星免費試玩，大型街頭AR鬥球競技遊戲，以及SYM三陽機車體驗及互動舞台，周邊的美食饗宴區及可口可樂也提供免費試飲和可愛大型充氣裝置讓民眾可以拍照打卡，八德路一段43巷還有好日文創市集，就是要讓民眾在八德資訊商圈一路吃、喝、玩、樂都能全部滿足！

舞台活動下午起熱鬧展開！動漫及二次元等表演團體一路不斷電至晚上知名歌手嗨翻八德！

舞台活動部分也不容小覷，活動2日除邀請前4週嗨翻主題活動的動漫樂團、二次元人氣偶像及電競選手來到商圈進行舞台表演並和民眾互動外，也將邀請李訓權×廖鎮毅進行雙人BeatBox演出，還有鈴木漢堡、Karei & ooo、Re:TurN-Circus-等表演團體將進行動漫、電競電玩歌曲唱跳演出，為演唱會活動進行暖身！11月4日晚間將邀請知名歌手陳勢安、HowZ及Ozone於舞台熱力開唱（原定邀請藝人邱鋒澤進行開場演出，惟藝人因身體不適無法出席，爰調整為陳勢安進行表演），5日則由壞特?te、吳汶芳接力演唱，還有由溫妮、小V、魏嘉瑩、琳誼組成的全新女團「BOOM！怪物星人」，也將於現場驚喜現身進行首唱演出，粉絲朋友們千萬別錯過這場從下午就精彩、晚上會更嗨的「八德3C哈樂DAY」活動！

好禮三重抽， SYM新款機車、Panasonic按摩椅等9,000多份獎項等您帶回家！

此外，「八德3C哈樂DAY」自112年10月7日至11月5日活動期間，結合八德資訊商圈、三創生活園區及光華數位新天地等周邊店家推出好禮三重抽活動，精彩倒數中，歡迎民眾至店家消費的同時，也別忘了至服務台投遞抽獎券，簡單地填寫抽獎資訊就有機會把大獎帶回家！

第一重天天抽：與特色裝置「吉祥物八哥」或與「SPY×FAMILY間諜家家酒」、「進擊的巨人」、「葬送的芙莉蓮」、「PUI PUI 天竺鼠車車」及「關於我轉生變成史萊姆這檔事」等5大知名動漫IP裝置其一進行拍照打卡並完成指定分享任務，即可進行每日限量轉珠機搖獎，獎品現轉現領，每一社群帳號每日限抽一次，抽完為止。

第二重週週抽：於指定活動範圍內向商圈店家消費，不限金額消費，憑發票及收據至服務台，即可參加SPY×FAMILY間諜家家酒限量周邊好禮抽獎！

第三重大獎抽：於指定活動範圍內向商圈店家消費，消費滿新臺幣2,000元，憑發票及收據至服務台，即可獲得1張抽獎券，消費滿4,000元即可獲得2張抽獎券，以此類推，單筆消費最多獲得5張抽獎券，SYM全新上市百搭輕穎車CLBCU、Panasonic 小摩力沙發按摩椅EP-MA05等超過9,000多份獎項等您帶回家！

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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