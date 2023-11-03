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基隆人有福了 終於有Ubike！
【文．江木騰】
基隆將引進Ubike共享單車系統，據悉火車站、海科館、基中基女入列，拚明年9月建置。
基市交通處指出，今年7月辦理「基隆市公共自行車租賃系統建置可行性評估及規畫案」
，最初評估將以基隆火車站與城際轉運站為起點，並以基隆河沿岸和和平島、海科館、外
木山等觀光廊帶熱門景點，與鄰近公有停車場結合設置自行車租賃站。
基隆市長謝國樑上任後規劃推動電動共享運具，因基隆多山坡地，電動輔助自行車或電動機車可讓民眾騎乘更輕鬆，便於在城市觀光景點移動，接受度更高。王圳宏表示，電動輔助自行車是未來公共自行車趨勢，市府也積極規畫導入，提供民眾多元選擇。
基隆市議員許睿慈表示，將持續追蹤和監督相關進展，希望加快站點設置，為市民朋友提供更便利的城市交通和日常通勤出行新選擇！
本文授權自獨家報導，原文見此。
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