科學新發現！塑膠「吃起來」
【文．林墨卿】
大多數塑膠垃圾仍然被掩埋處理，塑膠袋本身需要200到1,000年才能自然分解。這些累積的塑膠垃圾對環境造成嚴重污染和威脅。不過研究人員發現了一種能夠消化塑膠的常見細菌，可能會完全改變全球塑膠的生產、回收和處理方式。
全球每年生產超過3.8億噸塑膠，其中高達一半是無法回收的一次性塑膠。即使其餘部分可以回收，目前的回收率也不到5%，其餘被送入垃圾掩埋場處理。
研究人員在美國西北大學發現，名為睪丸酮叢毛單胞菌（Comamonas testosteroni）的細菌，常見於土壤和污水污泥中，具有分解塑膠的能力。此外，這種細菌可以分解洗衣粉、塑膠和植物中的化合物，目的是獲取這些物質的碳元素。
這種細菌提供了一種未被開發且自然存在的生化反應資源，有助於處理不斷積累的地球廢棄物，對建立循環經濟至關重要。
由於回收設施的限制、塑膠與其他材料的結合以及塑膠容器中殘留的食物垃圾等因素，並非所有塑膠都可以回收再利用。在生化領域，改造細菌是一個極具挑戰性的過程。然而，睪丸酮叢毛單胞菌的獨特之處在於不需改造即能自然分解塑膠。
更重要的是，研究人員發現這種細菌能將被分解的塑膠轉化成不同的副產品，因為被這種細菌消化的塑膠可以轉變成不同的聚合物。換句話說，這種功能讓我們能夠建立全新的塑膠生產平台，不再單純依賴石油化學物質，而是能直接從大量廢棄物中轉換成塑膠，實現雙重環保效益。
本文授權自獨家報導，原文見此。
延伸閱讀》
【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言