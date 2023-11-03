科學新發現！塑膠「吃起來」

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圖／pexels
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【文．林墨卿】

大多數塑膠垃圾仍然被掩埋處理，塑膠袋本身需要200到1,000年才能自然分解。這些累積的塑膠垃圾對環境造成嚴重污染和威脅。不過研究人員發現了一種能夠消化塑膠的常見細菌，可能會完全改變全球塑膠的生產、回收和處理方式。

全球每年生產超過3.8億噸塑膠，其中高達一半是無法回收的一次性塑膠。即使其餘部分可以回收，目前的回收率也不到5%，其餘被送入垃圾掩埋場處理。

研究人員在美國西北大學發現，名為睪丸酮叢毛單胞菌（Comamonas testosteroni）的細菌，常見於土壤和污水污泥中，具有分解塑膠的能力。此外，這種細菌可以分解洗衣粉、塑膠和植物中的化合物，目的是獲取這些物質的碳元素。

這種細菌提供了一種未被開發且自然存在的生化反應資源，有助於處理不斷積累的地球廢棄物，對建立循環經濟至關重要。

由於回收設施的限制、塑膠與其他材料的結合以及塑膠容器中殘留的食物垃圾等因素，並非所有塑膠都可以回收再利用。在生化領域，改造細菌是一個極具挑戰性的過程。然而，睪丸酮叢毛單胞菌的獨特之處在於不需改造即能自然分解塑膠。

更重要的是，研究人員發現這種細菌能將被分解的塑膠轉化成不同的副產品，因為被這種細菌消化的塑膠可以轉變成不同的聚合物。換句話說，這種功能讓我們能夠建立全新的塑膠生產平台，不再單純依賴石油化學物質，而是能直接從大量廢棄物中轉換成塑膠，實現雙重環保效益。

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