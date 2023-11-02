任天堂與日本老人住宅合作 阿嬤都比我厲害

【文．江木騰】

為了擴大高齡玩家社群，日本任天堂於11月1日宣布了與教育出版集團學研控股（Gakken Cocofan）的合作，他們將利用 Nintendo Switch 主機舉辦針對老年人的活動，這將為高齡玩家帶來更多娛樂可能性。

據官方新聞稿透露，任天堂將針對長照機構和服務性老人公寓提供娛樂活動。這些中老年玩家（如阿公、阿嬤等）在工作人員的協助下，可以體驗《Nintendo Switch 運動》、《瑪利歐賽車8 豪華版》以及由日本東北大學加齡醫學研究所的川島隆太教授監修的《大人的腦部鍛鍊》等軟體，這將為他們帶來更多元的娛樂體驗。

任天堂表示，此次活動的目標是讓不同年齡層的人更加熟悉 Nintendo Switch。在與學研合作舉辦了一系列小型活動後，他們先行測試獲得了許多長者的積極反響。現在，他們正擴大活動範圍，將在 200 個學研高齡者住宅「ココファン」中開展這一計畫。

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