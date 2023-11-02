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「學生無卡分期」詐騙潮頻傳 波麗士入校宣導防範！

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／示意圖
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【文．墨莊】

近期多所中部大學學生深陷「無卡分期」詐騙陷阱，不肖之徒以投資手機、電腦等3C產品為誘餌，允諾學生「簽約即刻獲得5千元佣金」，引誘他們簽下5萬至10萬元不等的無卡分期合約。然而，這些學生不僅未能獲得所承諾的產品，還被融資公司逼迫償還款項。更令人憂心的是，一些學生以為可以賺取額外的收入，誤導了同學們，導致更多學生成為受害者，估計受害學生接近600人。

據了解，一名自稱在通訊行業工作的男子，鼓吹學生使用無卡分期方式購買iPhone、筆記型電腦等3C產品，聲稱只需簽約即可獲得5000元佣金。這名男子還告訴學生，無需支付分期款項，他可以幫忙償還，只要學生簽約以增加他的業績即可。然而，實際上，學生只支付了幾期貸款，然後對方消失了，最終他們被貸款公司追債，背負數萬元不等的債務。此男子甚至要求學生一個接一個介紹朋友申辦無卡分期，利用學生渴望獨立和證明自己的心態，誘使他們陷入陷阱。

台北中正第二分局提醒，大多數詐騙陷阱都利用被害人貪小便宜的心理，但任何看似不切實際、過於美好的宣傳都應該引起警覺。有些詐騙手法可能會使用金融術語和專業知識，建議學生若有任何不了解的概念，應該查證或透過學校學生管道尋求協助。同时，提醒學生應保持警覺，謹防詐騙行為。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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