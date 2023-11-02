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「青年看世界」系列／劉秉叡觀點：從新加坡英語化看臺灣雙語政策

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／作者提供
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【文．劉秉叡】

十月初有幸隨馬前總統訪新加坡，回臺至今，仍被新加坡獨特的風情震撼著。新加坡最令我感到驚奇的，並非吐納來自世界各國船隻、控制麻六甲海峽的新加坡港，亦非擁有世界最美天際線之稱、林立高樓大廈的新加坡城。而是那街道上、巷弄中、商店裡，伸入每個角落的英語普及程度。

「新加坡講英語」，或許對一般人而言，是再基本不過的常識，但當實際身臨其中，卻又有說不出的震撼。一個百分之七十由華人組成的國家，能讓英語普遍到如此，究竟怎麼辦到的？大多數人卻未曾了解過其脈絡；其中多少辛酸，亦早已不被討論。

欲了解新加坡英語化，應先了解其歷史。公元1819年，英國東印度公司成員萊佛士登陸新加坡，並於1824年，正式將新加坡納入殖民地。有了英政府統治新加坡百餘年的基礎，英語的推展在星國自屬必然。惟真正讓星國英語程度大為普及的，卻又不能全歸於英國的治理，那還得從一些複雜的國際地位、政治關係說起。

其一原因，係1965年，新加坡被逐出馬來西亞聯邦後，頓失依靠。土地貧瘠、淡水匱乏，自然資源極其稀少的星國，為了自立自強，便利用深水良港的優勢，扭轉其於世界上的地位。然要與世界接軌，英語是不可或缺的媒介，雙語政策因而在新加坡立國之初，即被時任總理李光耀大力推行；其二，則係社會族群問題。新加坡人口主要由三大族群構成，大約是華裔(74%)、馬來人(13%)、印度裔(9%)，而不同族群本身皆有自己的母語，若無法讓族群彼此融合，則社會上將產生極大分歧。

觀諸馬來西亞，馬來人占比6成，其主要政黨之一－巫統，又強調馬來人至上主義，且受馬來西亞憲法第153條保障，導致國內族群紛爭不斷，社會動盪不安，國家難以團結向前。因而新加坡以英語作為不同族群仲介語言，讓族群之間得以溝通交流，進而消弭分岐，實屬必要；其三，1949年中華人民共和國成立後，英殖民政府為阻斷新馬與中共之聯繫，開始排斥華文，推展「英文至上」。

南洋華僑陳六使擔憂華人文化即將在新加坡消滅殆盡，便出資創立「南洋大學」，以華文作為學校教學基礎。然因南洋大學有違英文至上政策，且立場親中，數度與當時排共的新加坡政府槓上。1963年，李光耀政府吊銷陳六使的公民權；1979年，星國宣布放棄雙語化政策，成為以英語為主的國家，隔年更併吞華文教學為主的南洋大學。少了南大，新加坡在推行英語化政策上掃除了最後一哩路的障礙，自此新加坡華文水平一落千丈。看似矛盾的是，李光耀總理於1979年，又發起了「講華語運動」。

若欲推行英語化，華語似為威脅，因而一路以來不斷受到新加坡政府打壓。然比起華語，方言的使用更不具有經濟、政策效益，為避免民眾須同時學習過多語言而有太大負擔，「講華語運動」鼓勵華人以學習普通話為主，「多講華語，少說方言」便成為推行該運動初始之核心目標，方言在星國地位就此一蹶不振，新加坡就像一艘航向世界的大郵輪，而講方言的老人家們還來不及登船，被遺留在岸上。

回頭看臺灣，雙語政策在近20年討論不休，然臺灣的政治人物只見新加坡推行英語化的成功，卻不見其付出的代價，更遑論時空背景不同，臺灣要借鑑新加坡，幾乎沒有可能。星國為推展英語，大力刨除方言、華文的根基，讓百分之七十為華人的星國社會，可見中文之處已不如其他華人社會普及，只剩牛車水的老太太、老伯伯們仍頑強地用福建話、潮州話在對談，華人文化一點一滴地從華人身上消逝，讓他們成為「華人面孔的洋人」。

近年李顯龍總理有鑑於此，多次在演講中和國人強調說華語及保存自己文化的重要性。2019年「講華語運動」四十周年，李總理更鼓勵國人將華語融入日常生活，並想方設法保留星國華語、甚至方言的獨特之處。由此觀之，推及英語化造成華人文化大量流失的新加坡，在近年亦努力找回自己做為華人血脈的證據，讓後世得以留下這些文化底蘊的重要資產。

再論臺灣，當新加坡正努力地找回自己做為華人的印記，臺灣某些政治人物卻意圖藉由雙語政策一點一滴地刨除中華文化，達到「去中國化」的目的。若比之新加坡，在推行雙語政策初期，李光耀總理欲剪除中共與新加坡之連結，而大力推行英語，「去中國化」。然臺灣的政治環境已民主化多年，要效法李光耀的強勢與獨斷，恐還為人詬病，若真的僅為意識形態而想刨了自己的文化基石，也沒有那個鐵腕作風可行。

再者，星國「講華語運動」至今的演變，便是在告訴我們守護自己文化的重要性，推行英文的同時不能忘本，希冀能給那些想藉由雙語政策淡化中華文化的政客們當頭棒喝。又回到最根本的歷史脈絡，新加坡有英國殖民百年的歷史，推行英文自有底氣；臺灣殖民史不外乎荷蘭、西班牙、日本等國，若要推雙語政策強化英文，地基都還沒打好，便想蓋高樓大廈，著實天馬行空。

回顧政治人物們在臺灣吶喊推行雙語政策的口號。2014年，時任臺南市長的賴清德推行十年計劃，讓「英語成為臺南官方語言」，意即2024年，臺南便要成為「雙語城市」。然距今僅剩一年的時間，筆者在臺南市區讀書三餘年，完全感受不到「雙語城市」之氣息；2017年，賴清德接任行政院長後，更說明要推行全國雙語政策；及至2020年蔡賴配當選中華民國正副總統，蔡總統更立下2030雙語國家的旗幟，並規劃100億的預算去實踐，筆者就讀的國立成功大學即是重點補助學校。

然對於雙語政策的迷思是，這樣的口號對國人英語水平的提升到底有沒有帶來實際效益？再者，雙語政策除明訂要推廣英語外，另一個官方語言到底為何，從未明白說明，而造成各種意識形態之間相互對立、每間學校各自施政，雙語政策的錯亂為整個教育界帶來極大的災難，若僅是為去中國化而動搖整個教育界的基石，這些政治人物們其心可誅。

再詳言之，若雙語政策之目的是為了推展英文，讓臺灣與世界接軌，那它的作法與成效可謂奇慘無比。在大學推展雙語政策的作法，係以「非華語授課」為主。英文授課的課程，美其名要提升全校學生英語素質，實際上也只有英文程度不錯的學生會去選課，對加強中後段班學生的英語能力並無幫助。

至於其它「用非華語開設的課程」更是弔詭，若師長用臺語、客語開課亦符合其遊戲規則，如此一來究竟對臺灣與世界接軌有何助益？退一步而言，用本土語言開課是否有助於保存該語言？若師長全程以該本土語言授課，那也只有對該語言擁有高熟悉度的學生敢選擇這個課程，否則只是拿自己的學分開玩笑。是以，雙語政策的推行在教育界到底有沒有實用？還是只是淪為呼口號與操弄意識形態來去中國化的手段而已？

李光耀總理在回憶錄中提及，「新加坡英語化是帶動新加坡發展很重要的助力」，這是國際上不爭的事實。然因為英語化政策帶來的損失，也需新加坡後世的政治人物與民眾慢慢地彌補回來。臺灣若要推行雙語政策，究竟準備好面對這些損失與否？政策是否擬定完善？政治人物是否有辦法像李光耀一樣鐵腕？有沒有歷史背景的基石成為推行英語的助力？這些都是臺灣的政治人物需要去審慎考量，而並非僅拋出一個口號，喊出一個目標，就要全民配合。時代巨輪在轉動，英語固然是重要的國際語言，臺灣不想落於人後，但又真正準備好了嗎？令人玩味。

※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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