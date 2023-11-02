「芋」防食品中毒 不食不用不明植物

【文．溫沛晴】

食品藥物管理署近日接獲通報，有民眾到某度假酒店吃炒飯後，出現嘴唇和喉嚨刺痛、吞嚥困難等症狀，經衛生單位調查，炒飯底部鋪墊的葉片鑑定為姑婆芋。

姑婆芋是臺灣常見的低海拔植物，全株的汁液及塊莖皆有毒，在吃下數分鐘後會引起喉嚨疼痛、口腔麻木、燒痛、潰瘍、失聲、吞嚥困難、唇腫、胸悶及胃部灼痛等症狀；他的汁液接觸到皮膚則會引起搔癢及刺激感。

姑婆芋和芋頭皆外觀極為相似，不易辨識，因此常有中毒的事件。常見的辨識方法：芋頭葉面覆有絨毛，水滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴，葉片呈盾形，且葉脈不明顯，其與葉面相接之葉柄呈深紫色，且地下莖具有紫色斑點；而姑婆芋表面光滑，葉子是廣卵形、基部呈心狀箭形，水珠無法凝結，與葉面相接之葉柄呈綠色，地下莖細長，且偏黃色。

食藥署呼籲，部分有毒植物，輕則腸胃不適，重則傷害中樞神經系統，甚至危及性命，因此，民眾切勿自行採摘或食用來路不明的野生植物；餐飲業者則應確認食材的安全性，並保存相關來源文件，切勿將有毒植物入菜，也不得作為食品鋪墊或擺盤裝飾使用。若因食用不明植物出現身體不適的症狀時，應於第一時間儘速就醫，並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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