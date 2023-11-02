快訊

成立逾13年…台東「鐵花村」今年底將熄燈 網友一片嘆息

「芋」防食品中毒 不食不用不明植物

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／食藥署
圖／食藥署

【文．溫沛晴】

食品藥物管理署近日接獲通報，有民眾到某度假酒店吃炒飯後，出現嘴唇和喉嚨刺痛、吞嚥困難等症狀，經衛生單位調查，炒飯底部鋪墊的葉片鑑定為姑婆芋。

姑婆芋是臺灣常見的低海拔植物，全株的汁液及塊莖皆有毒，在吃下數分鐘後會引起喉嚨疼痛、口腔麻木、燒痛、潰瘍、失聲、吞嚥困難、唇腫、胸悶及胃部灼痛等症狀；他的汁液接觸到皮膚則會引起搔癢及刺激感。

姑婆芋和芋頭皆外觀極為相似，不易辨識，因此常有中毒的事件。常見的辨識方法：芋頭葉面覆有絨毛，水滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴，葉片呈盾形，且葉脈不明顯，其與葉面相接之葉柄呈深紫色，且地下莖具有紫色斑點；而姑婆芋表面光滑，葉子是廣卵形、基部呈心狀箭形，水珠無法凝結，與葉面相接之葉柄呈綠色，地下莖細長，且偏黃色。

食藥署呼籲，部分有毒植物，輕則腸胃不適，重則傷害中樞神經系統，甚至危及性命，因此，民眾切勿自行採摘或食用來路不明的野生植物；餐飲業者則應確認食材的安全性，並保存相關來源文件，切勿將有毒植物入菜，也不得作為食品鋪墊或擺盤裝飾使用。若因食用不明植物出現身體不適的症狀時，應於第一時間儘速就醫，並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

西班牙「最美公主」18歲成年禮 反王室聲浪引關注

黑狗遭吊頸拖行?!桃園市動保處急澄清

熊出沒注意!日本熊襲今年已造成158傷2死

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

延伸閱讀

北部2民眾飯店用餐卻「姑婆芋中毒」 竟是餐盤惹禍

最好吃的大安芋頭在這裡 碩士青農卓永晉摘下特等獎

牛蒡到底是蔬菜還澱粉？一圖看懂那些你以為的蔬菜其實都澱粉

香芋控的快樂回來了！萬波「濃芋系列」經典回歸 「芋芋三混圓、芋頭波霸鮮奶」打造快樂Ｎ次方

相關新聞

任天堂與日本老人住宅合作 阿嬤都比我厲害

為了擴大高齡玩家社群，日本任天堂於11月1日宣布了與教育出版集團學研控股（Gakken Cocofan）的合作，他們將利用 Nintendo Switch 主機舉辦針對老年人的活動，這將為高齡玩家帶來更多娛樂可能性。

「學生無卡分期」詐騙潮頻傳 波麗士入校宣導防範！

近期多所中部大學學生深陷「無卡分期」詐騙陷阱，不肖之徒以投資手機、電腦等3C產品為誘餌，允諾學生「簽約即刻獲得5千元佣金」，引誘他們簽下5萬至10萬元不等的無卡分期合約。然而，這些學生不僅未能獲得所承諾的產品，還被融資公司逼迫償還款項。更令人憂心的是，一些學生以為可以賺取額外的收入，誤導了同學們，導致更多學生成為受害者，估計受害學生接近600人。

「青年看世界」系列／劉秉叡觀點：從新加坡英語化看臺灣雙語政策

十月初有幸隨馬前總統訪新加坡，回臺至今，仍被新加坡獨特的風情震撼著。新加坡最令我感到驚奇的，並非吐納來自世界各國船隻、控制麻六甲海峽的新加坡港，亦非擁有世界最美天際線之稱、林立高樓大廈的新加坡城。而是那街道上、巷弄中、商店裡，伸入每個角落的英語普及程度。

「芋」防食品中毒 不食不用不明植物

食品藥物管理署近日接獲通報，有民眾到某度假酒店吃炒飯後，出現嘴唇和喉嚨刺痛、吞嚥困難等症狀，經衛生單位調查，炒飯底部鋪墊的葉片鑑定為姑婆芋。

李家同教育專欄：一切從「容易」做起

我常常碰到家長對孩子的學業成績感到煩惱，因為孩子的確在學校名列後段，但是又不知道該怎麼辦。有的家長將孩子送到補習班，其結果往往是使得孩子更加失去自信心。有的家長請家教來幫忙，家教老師當然會幫助孩子做家庭作業，可是往往也都不能使學生趕得上進度。

領導人要正視生育力才是永續力

各參選人都要台灣能永續發展，但卻沒提出有效解決少子化的方案。民進黨蔡英文政府執政八年，為因應少子化問題，搞了個少子化辦公室，又有何實質效用呢？甚至，傳出蔡英文總統說：之後我下台了，台灣未來如何不干我的事情了？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。