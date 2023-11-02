李家同教育專欄：一切從「容易」做起
【文．李家同】
我常常碰到家長對孩子的學業成績感到煩惱，因為孩子的確在學校名列後段，但是又不知道該怎麼辦。有的家長將孩子送到補習班，其結果往往是使得孩子更加失去自信心。有的家長請家教來幫忙，家教老師當然會幫助孩子做家庭作業，可是往往也都不能使學生趕得上進度。
我國是很重視學生在校表現的，孩子功課不好，不僅家長煩惱，孩子也往往對自己失去信心，以為自己是相當笨的小孩。
我現在告訴各位，對於學習比較緩慢的孩子，有一個做法是相當有效的，那就是從”容易”做起。
任何一個學問，不論英文或者數學，都有容易的題目和難題。以英文為例，博幼基金會有一個做法，那就是將英文句子分成20類如下:
第1章be動詞
第2章現在式
第3章現在進行式
第4章WH型問句
第5章存在詞(there is/are)
第6章過去式
第7章未來式
第8章助動詞
第9章形容詞比較級+最高級
第10章副詞
第11章連綴/感官/使役/授予動詞
第12章動名詞+不定詞
第13章現在完成式
第14章現在完成進行式
第15章過去完成式
第16章被動語氣
第17章連接詞+過去習慣用語
第18章現在分詞+過去分詞
第19章子句
第20章過去進行式
第1類是be動詞，be動詞又分成三類，(1)肯定句、(2)否定句、(3)疑問句。現在式也是如此。以be動詞為例，以下五題是典型的題目:
我們是好學生。
春天是溫暖的。
他們是工程師。
他是歌手。
我們是工程師。
這些題目，很容易做吧。
以數學題庫為例，題目分級如下:
四則第一章正負數與其運算
四則第二章分數的運算
四則第三章指數與科學記號
四則第四章平方根
四則第五章比與比例
代數第一章一元一次方程式
代數第二章不等式
代數第三章二元一次聯立方程式
代數第四章直角坐標與二元一次方程式
代數第五章多項式
代數第六章因式分解
代數第七章一元二次方程式的解法
歷屆基測試題
代數應用題列式
以一元一次方程式來說，又有以下的分類:
第01級乘法算式化簡
第02級除法算式化簡
第03級兩步驟算式化簡
第04級用未知之值代入運算式求值
第05級無常數項之算式化簡
第06級有常數項之算式化簡
第07級分配律之算式化簡
第08級四則運算之算式化簡
第09級解一元一次方程式第一級
第10級解一元一次方程式第二級
第11級解一元一次方程式第三級
第12級解一元一次方程式第四級
第13級解一元一次方程式第五級
第14級解一元一次方程式第六級
第15級解一元一次方程式第七級
第16級解一元一次方程式第八級
第17級解一元一次方程式第九級
第18級解一元一次方程式第十級
一元一次方程式第一級的題目如下:
1. x-4=8
2. x-(-6)=-3
3. x+7=-8
4. x-5=-6
5. x-(-4)=9
我敢說，任何孩子都可以學會解這些題目的。
各位可以看出，不論英文或數學，這些題目都是非常容易的，幾乎很少學生不會做這種容易的題目。所以學習再緩慢的同學，看到這種題目以後就會很高興，發現自己是有能力學習的。當然，題目會愈來愈難，對於學習緩慢的同學來說，如果碰到很難的題目也不妨就放棄。
我本人一直在教小孩，有些孩子的確學習有點緩慢，用了博幼的教材以後，他們的學習就會感到很愉快。教改有一個口號叫做”快樂學習”，博幼的這些題庫是幫助了很多同學的。
博幼基金會可以說是”大庇天下學生俱歡顏”。※轉載李家同教授臉書※
本文授權自獨家報導，原文見此。
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