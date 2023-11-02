李家同教育專欄：一切從「容易」做起

【文．李家同】

我常常碰到家長對孩子的學業成績感到煩惱，因為孩子的確在學校名列後段，但是又不知道該怎麼辦。有的家長將孩子送到補習班，其結果往往是使得孩子更加失去自信心。有的家長請家教來幫忙，家教老師當然會幫助孩子做家庭作業，可是往往也都不能使學生趕得上進度。

我國是很重視學生在校表現的，孩子功課不好，不僅家長煩惱，孩子也往往對自己失去信心，以為自己是相當笨的小孩。

我現在告訴各位，對於學習比較緩慢的孩子，有一個做法是相當有效的，那就是從”容易”做起。

任何一個學問，不論英文或者數學，都有容易的題目和難題。以英文為例，博幼基金會有一個做法，那就是將英文句子分成20類如下:

第1章be動詞

第2章現在式

第3章現在進行式

第4章WH型問句

第5章存在詞(there is/are)

第6章過去式

第7章未來式

第8章助動詞

第9章形容詞比較級+最高級

第10章副詞

第11章連綴/感官/使役/授予動詞

第12章動名詞+不定詞

第13章現在完成式

第14章現在完成進行式

第15章過去完成式

第16章被動語氣

第17章連接詞+過去習慣用語

第18章現在分詞+過去分詞

第19章子句

第20章過去進行式

第1類是be動詞，be動詞又分成三類，(1)肯定句、(2)否定句、(3)疑問句。現在式也是如此。以be動詞為例，以下五題是典型的題目:

我們是好學生。

春天是溫暖的。

他們是工程師。

他是歌手。

我們是工程師。

這些題目，很容易做吧。

以數學題庫為例，題目分級如下:

四則第一章正負數與其運算

四則第二章分數的運算

四則第三章指數與科學記號

四則第四章平方根

四則第五章比與比例

代數第一章一元一次方程式

代數第二章不等式

代數第三章二元一次聯立方程式

代數第四章直角坐標與二元一次方程式

代數第五章多項式

代數第六章因式分解

代數第七章一元二次方程式的解法

歷屆基測試題

代數應用題列式

以一元一次方程式來說，又有以下的分類:

第01級乘法算式化簡

第02級除法算式化簡

第03級兩步驟算式化簡

第04級用未知之值代入運算式求值

第05級無常數項之算式化簡

第06級有常數項之算式化簡

第07級分配律之算式化簡

第08級四則運算之算式化簡

第09級解一元一次方程式第一級

第10級解一元一次方程式第二級

第11級解一元一次方程式第三級

第12級解一元一次方程式第四級

第13級解一元一次方程式第五級

第14級解一元一次方程式第六級

第15級解一元一次方程式第七級

第16級解一元一次方程式第八級

第17級解一元一次方程式第九級

第18級解一元一次方程式第十級

一元一次方程式第一級的題目如下:

1. x-4=8

2. x-(-6)=-3

3. x+7=-8

4. x-5=-6

5. x-(-4)=9

我敢說，任何孩子都可以學會解這些題目的。

各位可以看出，不論英文或數學，這些題目都是非常容易的，幾乎很少學生不會做這種容易的題目。所以學習再緩慢的同學，看到這種題目以後就會很高興，發現自己是有能力學習的。當然，題目會愈來愈難，對於學習緩慢的同學來說，如果碰到很難的題目也不妨就放棄。

我本人一直在教小孩，有些孩子的確學習有點緩慢，用了博幼的教材以後，他們的學習就會感到很愉快。教改有一個口號叫做”快樂學習”，博幼的這些題庫是幫助了很多同學的。

博幼基金會可以說是”大庇天下學生俱歡顏”。※轉載李家同教授臉書※

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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