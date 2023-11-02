領導人要正視生育力才是永續力

【文．范揚杰】

各參選人都要台灣能永續發展，但卻沒提出有效解決少子化的方案。民進黨蔡英文政府執政八年，為因應少子化問題，搞了個少子化辦公室，又有何實質效用呢？甚至，傳出蔡英文總統說：之後我下台了，台灣未來如何不干我的事情了？

事實上，民進黨蔡政府針對少子化辦公室，編列新台幣7.9億元，但竟然只開過3 次會來盤點資源，什麼對策或方案都沒有。到底，少子化辦公室是為了解決少子化而存在？還是為了證明少子化而存在？

此外，民進黨總統候選人賴清德為了選票，也改變立場而滿嘴胡說八道。大家都知道，同性戀沒有生育力，支持同性戀是對解決少子化問題，沒有任何幫助的，更可能對一個國家的永續發展造成傷害；過去，賴清德曾說：男男同性戀是愛滋病主因，現在為了爭取選票，卻改口說：婚姻平權不是終點，只是台灣同性平權文化的起點。試問賴清德：到底有沒有將生育力才是永續力放在心上？

在故總統蔣經國擔任中華民國行政院長時，就已經體認出：生育力才是永續力的重要了。1972年，立法院行使同意權，出席委員408名當中，蔣經國獲得381票，為歷屆行政院院長得票最高者。蔣經國得票率93.38%，擔任行政院長，此時，中華民國政府即提出「兩個孩子恰恰好」的政策口號，並鼓吹台灣民眾生育，根本沒有少子化的國安問題，台灣的經濟也逐漸起飛，讓國家永續發展。

現在，中華民國擬總統參選人郭台銘，提出0~6歲國家養的政見，並讓民進黨總統參選人賴清德，不得不抄襲及跟進郭台銘的政見；但是，民進黨政府既然已經完全執政，為何不能直接宣布從現在起，就開始實施0~6歲國家養，開未來的選舉支票有何用？請「副總統」賴清德，讓立法院召開院會直接編列特別預算，讓0到6歲國家養從現在就可以立刻實施，這樣不就可以提高民眾的生育力，發展國家的永續力，並進一步來解決少子化國安問題嗎？

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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