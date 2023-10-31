靈活打擊！美將飛彈貨櫃箱搬上濱海戰鬥艦

【文．楊俊斌】

通過臨時加裝「貨櫃式」飛彈發射裝置，美國海軍「濱海戰鬥艦」火力得到大幅度提升。過去被質疑「生不逢時」的艦艇，獲得在「大國競爭」時代繼續參與海上軍事行動的機會。

美國海軍太平洋艦隊宣佈，曾因定位不明一度被封存的「獨立」級濱海戰鬥艦「薩凡納」號（LCS-26），在東太平洋進行一次實彈測試，利用貨櫃箱發射系統向靶標發射一枚「標準」-6型遠程防空飛彈，官方聲明提到，這次試射展示了「模組化潛力，及整合貨櫃箱式武器系統以打擊水面目標的能力，將為此類武器系統的後續測試、評估和集成提供參考」。

美國軍方沒有提供更多細節，但同步公開照片顯示，「薩凡納」號搭載Mk70型多功能發射裝置。這款發射裝置由歐美各國海軍普遍裝備的Mk41型艦載垂直發射裝置衍生而來，原本是美國洛克希德·馬丁公司為美國陸軍「堤豐」中程飛彈項目研發。

根據該公司聲明，Mk70發射裝置基於成熟技術快速提供解決方案，能滿足多重任務需求；和它的前身Mk41一樣發射系統一様，Mk70不僅能發射「標準」系列防空導彈，還兼容「戰斧」巡弋飛彈。

美國「防務新聞」網站報導，作為一款可靈活部署的多功能發射裝置，Mk70「飛彈貨櫃箱」已在不同場合證明高度兼容性，包括從「游騎兵」號無人駕駛戰艦上試射「標準」飛彈，及今年9月在丹麥的一次演習從陸地上發射。

「薩凡納」號從加州聖牙哥出發時，有軍事愛好者注意到該艦的甲板上出現貨櫃式發射系統，艦尾平台上還有一部安置在拖車上的AN/TPQ-53雷達。美國海軍學會新聞網（USNI）指出，AN/TPQ-53原是一款反炮兵雷達，主要任務是探測並跟蹤來襲的炮彈和火箭彈，反推出對方的發射陣地，以便友軍實施精準反制。

搭載到水面平台上時，這款雷達具體作用尚不清楚，最大可能性是幫助「標準」-6飛彈瞄准目標。「濱海戰鬥艦」首次與貨櫃式發射裝置和反炮兵雷達搭檔。去年的「環太平洋」軍演期間，拍攝於夏威夷的照片顯示，「自由」級濱海戰鬥艦「塔爾薩」號也搭載過同樣的裝備。

美國海軍學會新聞網分析認為，對具備多餘甲板空間的艦艇來說，加裝貨櫃式飛彈發射裝置不失為一條提升火力的捷徑。除「濱海戰鬥艦」，其他配備停機坪的船隻，如兩棲登陸艦、後勤支援艦乃至軍方管轄的民用船隻，都可由此獲得更大的任務靈活性。

以Mk70發射裝置為例，能裝載多種型號的飛彈，目前以「標準」-6和「戰斧」為主。特別是「標準」-6，名義上是防空飛彈，但實際用途相當廣泛，可以對抗各類空中和水面目標。

「戰斧」飛彈的加入進一步增強集貨櫃式發射系統的威懾力，只要搭載MK70發射裝置，任何船隻都可在半徑1600公里區域內，對陸地和海上目標發動打擊。

英國「海軍科技」網站指出，美軍方案並非完美無缺。使用艦尾甲板搭載飛彈發射裝置和輔助設備，艦艇會暫時喪失運用直升機的能力，後者向來被視為水面平台打擊水下和超視距目標、防禦快艇等近距離威脅、增強自身態勢感知能力的重要手段。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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