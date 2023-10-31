音樂節德混血正妹遭哈馬斯綁架 以色列宣佈死亡
【文．林墨卿】
以色列外交部表示，10月7日在諾瓦音樂節上被哈馬斯武裝分子綁架的23歲德裔以色列Shani Louk已被宣布死亡。
以色列外交部稍早在社群平台X（前Twitter）上發文表示「我們悲痛地告訴大家，23歲的德國裔以色列人Shani Louk的屍體已被發現並確認身份。」
一位參與她身分鑑定的消息人士告訴美國有線電視新聞網，法醫檢查人員在她的頭骨中發現了一塊骨頭碎片後，宣布了洛克的死亡消息。
以色列外交部聲明稱，盧克在節日期間被綁架，「受到哈馬斯恐怖分子的酷刑和在加薩遊街示眾，並補充說她經歷了深不可測的恐怖。」
本文授權自獨家報導，原文見此。
延伸閱讀》
于浩威唱〈流浪者之歌〉 王瞳：敢接替艾成很勇敢 星二代陳映彤《話神傳》戲劇初體驗陳霆打65分
【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言