音樂節德混血正妹遭哈馬斯綁架 以色列宣佈死亡

【文．林墨卿】

以色列外交部表示，10月7日在諾瓦音樂節上被哈馬斯武裝分子綁架的23歲德裔以色列Shani Louk已被宣布死亡。

以色列外交部稍早在社群平台X（前Twitter）上發文表示「我們悲痛地告訴大家，23歲的德國裔以色列人Shani Louk的屍體已被發現並確認身份。」

一位參與她身分鑑定的消息人士告訴美國有線電視新聞網，法醫檢查人員在她的頭骨中發現了一塊骨頭碎片後，宣布了洛克的死亡消息。

以色列外交部聲明稱，盧克在節日期間被綁架，「受到哈馬斯恐怖分子的酷刑和在加薩遊街示眾，並補充說她經歷了深不可測的恐怖。」

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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