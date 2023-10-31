遠離黃牛糾紛 遏止詐騙！T-KI售票系統保障粉絲權益

【文．林墨卿】

在台灣，演唱會黃牛問題一直是困擾音樂愛好者的嚴重議題。這些不法分子以各種手段搶購大量演唱會門票，然後高價轉售，使得一般民眾無法以合理價格購得門票。同時門票詐騙案更是讓警方疲於奔命，嚴重浪費社會資源，為了解決這些問題，T-KI售票系統應運而生，旨在打擊演唱會黃牛、遏止詐騙，保障票務的公平正義，近期與各大專院校在校園演唱會上使用T-KI售票系統進行驗票活動。

T-KI售票系統以AI為核心，打造了最順暢、最智慧且易於使用的售票平台。透過綁定手機的實名制，能夠輕鬆使用手機完成所有的票務流程，能有效地遏制了演唱會黃牛問題與詐騙亂象。首先，系統具備高度智慧的防篡改技術，讓票券無法被翻拍、盜用或仿造。黃牛無法利用人頭帳搭配搶票機器人大量搶票；詐騙集團也不能一票多賣，或無票亂賣，因為每張票券都具有獨特性，無法被複製，能有效地抑制黃牛問題與詐騙亂象。

用戶互動抽獎提高用戶黏著度。 圖／T-KI售票系統提供

在數位時代的潮流中，購票體驗正在經歷一場顛覆性的變革。T-KI售票系統以其獨特技術，致力於建立一個公開、透明的票務交易環境。透過AI技術，讓所有票務交易更順暢，讓粉絲有更棒的購票、分票與入場體驗。即便是在沒有網路連接的情況下，也能完成防偽驗票，真正實現了無紙化、實踐企業ESG。這保證了每張門票的真實性和合法性，徹底杜絕了演唱會黃牛與詐騙的生存空間。

T-KI售票系統的推出不僅是票務產業的一次革命，也是對演唱會黃牛與門票詐騙的有力打擊。它為音樂愛好者提供了更便捷、更安全的票務體驗。通過AI智慧分析，系統確保民眾都能夠公平地獲得門票。系統會根據每位用戶的需求和過往購票記錄，提供個性化的購票建議，確保觀眾以公平的價格購得心儀的演唱會門票。

T-KI售票系統除了能有效地抑制了演唱會黃牛問題與詐騙亂象，更是一個品牌與用戶互動的平台。擁有強大的推播通知功能，讓用戶第一時間獲得最新資訊，同時具有精準行銷策略，透過抽獎提高用戶黏著度。此外，還有問卷調查、資訊分享等功能，讓活動與用戶更緊密地聯繫在一起，同時也加強了品牌的知名度，創造了更大的營銷價值。

最後，呼籲所有的音樂愛好者加入，不僅帶來更便捷、更安全的票務體驗，還能抵制演唱會黃牛，讓音樂欣賞成為每個人都能輕鬆享受的文化活動。這是一個共同努力的過程，期待更多人加入，共同打造更公平、更美好的音樂世界。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

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