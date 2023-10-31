2024最新總統民調 侯、柯緊咬差距1%
【文．沈世鵬】
藍白整合已進入政黨協商，根據《美麗島電子報》最新民調顯示，在三腳督的情況下，民進黨總統參選人賴清德支持度為33.7%、國民黨總統參選人侯友宜24.6%、民眾黨總統參選人柯文哲23.9%；若是四腳督，結果則是賴清德32.5%、侯友宜21.9%、柯文哲20.4%、郭台銘5.3%。侯友宜在兩種情況都領先柯文哲，但勝負都在1個百分點上下。
民眾黨主席柯文哲對於藍白整合的訴求，是希望以全民調的方式決定正副手人選，根據《美麗島電子報》最新總統民調顯示，目前賴清德支持度唯33.7%，較上月減少6.3%；國民黨侯友宜24.6%，較上月增加2.2%；柯文哲23.9%，較上月增加2.3%。在三腳督的情況下，侯友宜領先柯文哲0.7%。
該民調指出，若2024總統選舉加入鴻海集團創辦人郭台銘，各方支持度依序為賴清德32.5%，較上月減少4.8%；侯友宜21.9%，較上月增加2.2%；柯文哲20.4%，較上月增加3.5%；郭台銘5.3%，較上月減少2.1%。在三腳督的情況下，侯友宜領先柯文哲1.5%。
若對照三腳督的支持度，會發現郭台銘參選後，柯文哲支持度減少3.5個百分點，侯友宜支持度減少2.7個百分點，而賴清德支持度減少1.2個百分點，明顯可見柯文哲受到郭台銘參選的影響較大。
該民調是在2023年10月24日至10月25日進行，成功完訪1070人，調查範圍是全國22個縣市，年滿20歲以上民眾，在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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