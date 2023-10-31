俄羅斯擔心與西方「大戰」 將量產米格-35戰機

【文．楊俊斌】

根據《亞洲防務》報導，俄羅斯將於明年開始大規模生產米格-35戰機。俄羅斯擔心，一旦與以美國為首的西方國家發生大規模衝突，自己可能沒有足夠戰機供應，加上俄、烏衝突大量俄羅斯戰機被擊落，俄羅斯考慮需要開始大規模生產新的戰鬥機。

原蘇霍伊旗下的三家飛機製造廠分別為阿穆爾共青城加林航空工廠生產蘇-35S和蘇-57S戰機，伊爾庫茨克航空工廠生產蘇-30SM戰機，新西伯利亞契卡洛夫航空工廠生產蘇-34M戰鬥轟炸機。

只有原米高揚旗下的飛機製造廠，目前處於空閒狀態，對老舊的米格-31截擊機進行現代化升級。批量生產米格-35戰鬥機是一個不錯的選擇。

米格-35戰機未來充滿不確定性，雖然俄羅斯政府非常用心推銷，但沒有外國用戶對該款戰機感興趣。2014年向埃及推薦米格-35時遭拒，最終該國選擇米格-29M/M2戰機。2017年參與孟加拉國戰機競標時輸給蘇霍伊的蘇-30SME戰機，2019年馬來西亞米格-29戰機即將退役，俄羅斯向馬來西亞提供米格-35，但最後被韓國的FA-50 Block 20輕型戰機擊敗。

根據《國防快報》表示，首批6架量產型的米格-35S戰機正式交付給俄羅斯的空天軍使用。自2018年重新下訂單以來，這款小批量生產的戰機花了五年時間才正式服役。

過去二十多年，俄羅斯將賭注押在蘇霍伊戰機上，這些年獲得數百架蘇-30、蘇-35、蘇-34以及對蘇-27戰機現代化升級的訂單。而米高揚這邊獲得的訂單則少得可憐，只獲埃及46架米格-29M/M2戰機、阿爾及利亞14架米格-29M/M2戰機、印度45架米格-29K/UB戰機、俄羅斯空軍16架米格-29SMT戰機及俄羅斯海軍24架米格-29KR/RUBR戰機訂單，期間也接收部分老舊米格-29戰機的升級合約。

第一代「米格-35」是在2007年某次航展上推出，實際是米格-29M戰機出於營銷和出口的目的被臨時命名的，俄羅斯喜歡將這種戰機賣給印度；2016年，第二代米格-35戰機原型機完成首飛，這是從頭到尾全新生產的原型機，共2架。2017年推出全新的米格-35S，整機進行大幅度升級。2018年簽署訂購6架米格-35S和2架米格-35UB戰機的合約。

「腿短」問題其實早在米格-29M戰鬥身上就已解決，雖然作戰半徑提升的並不多，重新設計的機身和前緣拓展面油箱的內部燃油容量，作戰半徑能達到1000公里，這也算是進步。

採用2台RD-33MK渦扇發動機，最大加力推力88.2千牛，最大飛行速度2.25馬赫，發動機的使用壽命提升至4000小時。

俄、烏衝突中幾乎看不見米格-29戰機身影，主要是妥善率差，米格-35戰機降低了維護要求，不到米格29的一半，操作成本下降，培訓成本也降低。

新開發的Zhuk雷達系統，因內油量增加，戰鬥載荷也增加近一倍，共9個掛載點，最大載荷6.5噸，集成了新的武器，包括空對地武器。機身裝備1門GSh-30-1機炮，備彈100發。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

于浩威唱〈流浪者之歌〉 王瞳：敢接替艾成很勇敢 星二代陳映彤《話神傳》戲劇初體驗陳霆打65分

無卡分期詐大生千餘萬元 通訊行業者羈押禁見

國發會公布，景氣對策信號轉為黃藍燈

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】