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藍海爭霸 陸趕造第二批055萬噸驅逐艦

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
大陸055型萬噸大驅南昌艦。 圖／新華網
大陸055型萬噸大驅南昌艦。 圖／新華網

【文．楊俊斌】

055型驅逐艦是中共解放軍海軍有史以來建造的最大噸位水面戰艦，但8艘055型驅逐艦服役後，很難滿足三艘航母打擊群的遠洋需求，大陸決定新建造2艘055型驅逐艦。第二批055型驅逐艦將再持續進行，9號艦和10號艦目前處在總裝階段，將配備東海艦隊。

前8艘055型驅逐艦平均分配給北海艦隊和南海艦隊，而東海艦隊依然靠著中國第二代「神盾艦」052D型驅逐艦和4艘現代級驅逐艦，加上4艘052C型驅逐艦和17艘054A型護衛艦撐局面。

作為面對美日海上力量，同時緊盯台海方向的東海艦隊，缺乏055型驅逐艦坐鎮，隨著2艘055型驅逐艦配給東海艦隊，彌補東海艦隊在萬噸級驅逐艦方面缺憾。

中國造艦速度讓全球側目，055型驅逐艦建造速度快，以過去新下水的戰艦總噸位已超越整個法國海軍，15萬噸相當於美海軍航母打擊群編隊。

按照美海軍航母打擊群未來編制配置，由1艘10萬噸級尼米茲級或福特級航母、5艘9000噸級伯克級驅逐艦驅逐艦組成，總噸位接近15萬噸。

055型驅逐艦綜合性能超越美海軍最新型伯克級III型驅逐艦，而「伯克」3型首艦被命名為「傑克·盧卡斯」號，配備著AN/SPY-6有源相控陣列雷達和新基線「神盾」作戰系統的戰艦，取代「提康德羅加」級飛彈巡洋艦。

美海軍將再建造22艘「伯克」3型驅逐艦，滿載排水量將達10700噸，這也是美海軍最先進的萬噸級驅逐艦，「伯克」型跨入萬噸級驅逐艦的行列，而「伯克」3型驅逐艦建造相對緩慢，「傑克·盧卡斯」號由動工建造到下水相隔兩年時間，相比055型驅逐艦的速度慢很多。

雖然10艘055型驅逐艦比不上美海軍現役74艘「伯克」級驅逐艦，但055型驅逐艦滿載排水量達到13000噸，和「伯克」3型驅逐艦，論武備和綜合性能還是可以相抗。

武器裝備方面，配備112單元垂發系統的055型驅逐艦，超越96單元的「伯克」3型驅逐艦，可發射高超音速飛彈，可直接在美海軍航母打擊群的作戰半徑範圍外發動攻擊。

美海軍現役著74艘伯克級驅逐艦驅逐艦，20艘巡洋艦和4艘朱瓦特級驅逐艦，總數量達到98艘，而中國解放軍海軍目前已經裝備50艘驅逐艦，包括8艘055型25艘052D等驅逐艦。兩強在海洋上的競爭，還有得爭。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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