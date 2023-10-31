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君子之「德性」仰「適可而止」！

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／作者提供
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【文．梁幼祥】

據傳老蔣在去世前、曾派心腹陳立夫經渠道向毛澤東發出了訪台的邀請！但尚未啟動，老蔣就沒了⋯。毛澤東得知消息沉默整夜，隔天將張元乾的「送別詞」最後兩句改為「君且去，不須顧」！以悼念這政治上可敬的宿敵！

君子尊 「德性」而道問學，致廣大而盡精微！《禮記》據傳老蔣在去世前、曾派心腹陳立夫經渠道向毛澤東發出了訪台的邀請！但尚未啟動，老蔣就沒了⋯。毛澤東得知消息沉默整夜，隔天將張元乾的「送別詞」最後兩句改為「君且去，不須顧」！以悼念這政治上可敬的宿敵！

這兩位近代史上、分分合合、合合分分、雖兵戎相見、勝敗不論、其中的許多君子智慧、足以令今日政客借鏡之⋯

老蔣有寫日記的習慣、在 1927 年的許多日記篇尾，都抄錄有對自己的提醒警言、最多的就是「謹言慎行」！

蔣、毛這些「人物」講究的、能被尊重的⋯就是政治上「口德」的「德性」。目前郭、柯、侯、各陣營的主帥還有很多幕僚，荒腔走板的放話⋯到了令人憤恨、深覺愚蠢之境！

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《禮記．緇衣》說處事「謹言慎行」才能避免招惹不要的麻煩。也才能贏得大家的尊重。孔子也說：「以約失之者鮮矣」。意思就是約束自己的嘴、發生失誤的事情就會少！但不懂約束自己，那麼錯誤將叢生！

老子用《道德經》最後一章提醒權貴精英、什麼事都要學會「適可而止」！否則，「雖銳勢」但定難以保持長久。「若驕橫」則自己留下了禍根。

臺灣執政的腐敗，在野的弄權愚腐，民眾憂心不已，期盼各陣營關鍵人物看得懂這篇文章的關鍵字。「謹言慎行」「適可而止」。用心一點在「德性」上！

民眾期盼你們的是「藍白合」，而不是穿在腳上的「藍白拖」。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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